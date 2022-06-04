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السبت، 04-06-2022 04:15 م

أكل بيضة واحدة يوميا تحمي القلب من الامراض

تناول-بيضة-يوميا


الوكيل الإخباري - البيض أحد أهم أنواع الأغذية وأكثرها انتشارها واستهلاكاً في العالم، وبالرغم من أهميته وفوائده، إلا أنه كان محط الدراسات والأبحاث الطبية نظراً لتأثيره على مستويات الكوليسترول في الدم، وما لذلك ممن آثار سلبية على الصحة.

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يحتوي البيض على عدد من العناصر الغذائية الهامة منها البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة، وبناءاً على ذلك وجدت دراسة أن تناول بيضة واحدة يوميًا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وفي التفاصيل كشفت دراسة صينية منشورة في eLife، أن الاستهلاك المعتدل للبيض يمكن أن يزيد من كمية الأيضات الصحية للقلب في الدم، وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد دراسة مجموعة من الباحثين من جامعة بكين في الصين دراسة العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والدور الذي يلعبه استقلاب الكوليسترول في البلازما.


وأظهرت التحليلات أن المشاركين الذين تناولوا كمية معتدلة من البيض لديهم مستويات أعلى من البروتين في دمائهم، يسمى البروتين A1، والمعروف أيضا باسم البروتين الدهني الجيد.


كما كان لدى هؤلاء الأفراد أيضًا المزيد من جزيئات HDL الكبيرة في دمائهم، والتي تساعد على إزالة الكوليسترول من الأوعية الدموية، وبالتالي منع الانسدادات التي يمكن أن تؤدي إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.


إضافة إلى ذلك، حدد الباحثون 14 من المستقلبات المرتبطة بأمراض القلب، وقالوا إن المشاركين الذين تناولوا عدداً أقل من البيض كانت لديهم مستويات أقل من المستقلبات المفيدة ومستويات أعلى من تلك الضارة في دمائهم، مقارنة بمن تناولوا البيض بشكل أكثر انتظامًا.

 

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