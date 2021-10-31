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الأحد، 31-10-2021 02:30 م

أطعمة تقاوم نزلات البرد

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الوكيل الإخباري-مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو، يعاني الكثيرون من مشكلات صحية عديدة، من بينها الرشح أو الإنفلونزا.

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية المتخصصة في الأخبار الصحية بأن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين C، وهو ما يجعلها سلاحاً ناجعاً في محاربة نزلات البرد.
الحمضيات

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يعتبر البرتقال والليمون من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وتحتوي ثمرة البرتقال على 60 ملغرام من فيتامين C، وعصير الليمون حوالي 53 غرام، ومن الأفضل شرب البرتقال معصوراً طازجاً كعصير والليمون مع الماء الساخن ومحلى بالعسل.


الطماطم
تعتبر من الأطعمة الغنية بفيتامين C، سواء كان ذلك في شكل عصير أو في صلصة الأطعمة.

أناناس
يحتوي على ما يقرب من 80 ملغرام من فيتامين C، ومن الأفضل تناول شرائح الأناناس طازجة كوجبة خفيفة .

 

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