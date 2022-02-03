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الخميس، 03-02-2022 04:31 م

أطعمة صحية تؤذي الأسنان

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الوكيل الإخباري - دائماً نعتقد أن المواظبة على غسل الأسنان وتنظيفها بالخيط مرتين في اليوم، إضافة إلى الابتعاد عن الأطعمة الضارة للأسنان أو تقليلها بقدر الإمكان، بجانب تعزيز استهلاك الأطعمة الصحية، كافية لحماية الأسنان والحفاظ على صحتها.

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لكن في الحقيقة هناك بعض الأطعمة المعروفة بأنها صحية، لكنها تؤثر سلباً في الأسنان وتؤذيها، نوضحها في ما يلي:

 

الفواكه المجففة
في حين أن الفواكه المجففة، وتناول الفواكه العادية كوجبة خفيفة، من العادات الصحية، إلا أنها يمكن أن تؤثر سلباً في الأسنان وتؤذيها نتيجة ارتفاع نسبة محتواها من السكر.

 

مشروبات الدايت
على عكس ما يُشاع بشأن مشروبات الدايت بأنها صحية أكثر لخلوها من السكر، إلا أنها تؤذي الأسنان بسبب زيادة حمضيتها، ما يساهم في تآكل الأسنان، وطبقة المينا وتساقطها أيضاً في بعض الأحيان.


علكات الفيتامين
تعد علكات الفيتامينات أحد أشكال المكملات الغذائية الشائعة جداً والمحببة للأطفال والكبار، إلا أنها على عكس المُعتقد يمكن أن تؤذي الأسنان بغض النظر عن تنظيفها، لاعتمادها بشكل أكبر على السكر.

 

الأطعمة والمشروبات الحامضة
إضافة لما ذُكر أعلاه، تساهم الأطعمة والمشروبات الحامضة مثل الليمون وغيره في الإضرار بالأسنان، لاحتوائها على حامض الستريك، والسكر أيضاً يساهم في تآكل الأسنان، خاصةً أن زيادة الحموضة تؤدي لزيادة التسوس.

 

زهرة الخليج

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