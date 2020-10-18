الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 01:09 م

أطعمة غذائية شائعة لعلاج الاكزيما

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الوكيل الاخباري - الإكزيما مشكلة مرضية من الأمراض الجلدية الشائعة عالمياً حيث تترافق الاكزيما مع الاحمرار والحكة وتشقق الجلد والنزف في الكثير من الأحيان.

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حيث يتم علاجها عادة عن طريق الأدوية والكريمات والمراهم التي يصفها الطبيب المتخصص، أما ما لا يعرفه الكثير من الاشخاص فهو أنه يمكن التوصل إلى هذا أيضاً عن طريق تناول بعض أنواع الطعام ومنها المكسرات النيئة والفواكه المجففة فهي تحتوي على أحماض الأوميغا3 التي تؤمن الحماية الكبيرة للجلد كما أن تناولها يساهم في تجديد خلايا البشرة وفي محاربة الالتهابات.


ومن الأصناف التي تساعد ايضا على علاج الاكزيما بذور الكتان فهي مصدر مهم لأحماض الأوميغا3 والأوميغا6، ولهذا فإن تناولها يحفز عملية شفاء الجروح وإعادة بناء الأنسجة بشكل أسرع لذلك ينصح بإضافتها إلى الكثير من أصناف الطعام بين الحين والآخر.


وفي هذه الحالة من الضروري حماية اليدين من العوامل التي يمكن ان تسبب تفاقم أعراض الإكزيما مثل تعرضهما لتأثير مواد التنظيف المنزلية مثلاً.

 

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