الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غداً

الإمارات تحذر مواطنيها بعد وصول العواصف الترابية إليها

المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للوجبات

مصر.. السيسي يصدر قرارات بتحركات دبلوماسية جديدة

الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع ومبلغ بدل التعطل للعام الحالي

طباعة نسخة جديدة من المصحف الهاشمي

والد الطفلة تقى يناشد أهل الخير: ساعدوني فابنتي متعبة

الخصاونة: ماضون باتخاذ الإجراءات التي توفر فرص العمل للأردنيين

البلبيسي يستبعد تأثر الأردن بارتفاع إصابات كورونا في الصين وكوريا الشمالية

الخارجية توضح حول حبس موظف هدد آخر بسلاح ناري

الأربعاء، 18-05-2022 04:20 م

أطعمة غنية بالحديد للأطفال الصغار

9111236-1368059169


الوكيل الإخباري - نقص الحديد مشكلة شائعة عند الأطفال، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى إلى جانب فقر الدم، لذا انتبهي أكثر لاحتياجات طفلك الغذائية.

اضافة اعلان


هناك بعض الأطعمة المساعدة، التي تعزز نسبة الحديد في جسم الطفل وتمده باحتياجاته اليومية، في هذا التقرير سنستعرض قائمة بأطعمة غنية بالحديد، تابعي معنا.


أطعمة غنية بالحديد للأطفال الصغار


الزبيب والفواكه المجففة: 
لتجنب نقص الحديد، يمكن للزبيب والفواكه المجففة الحفاظ على كمية جيدة من الحديد، إذ إنه لذيذ ومغذٍّ للغاية، لذلك عندما يكون طفلك جائعًا أو يريد ببساطة شيئاً ممتعاً، أعطيه الزبيب فهو وجبة خفيفة صحية، ويكفي إطعامه 2-3 ملاعق كبيرة من الزبيب يومياً.


الشوكولاتة الداكنة: 
إذا كان طفلكِ من الصعب إرضاؤه في الطعام، ومازلت ترغبين في تلبية احتياجاته من الحديد، فيمكنكِ إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامه الغذائي. تذكري أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لطفلك، إذا أعطيته جزءاً صغيراً منها. 
الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، وبالتالي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال أيضًا. 


الشمندر: 
يعتبر الشمندر مصدراً ممتازاً للحديد والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، علاوة على ذلك فهو مليء بالكالسيوم والبروتين، وهما أهم عنصرين مغذيين للأطفال، لذا إذا كان طفلك يعاني من فقر الدم بسبب نقص الحديد، فإن الشمندر هو العلاج الأمثل.


البذور: 
نعلم أن البذور صحية، ويمكن إعطاؤها للأطفال أيضاً، نظراً لمذاقها الرائع، ولن يقول أطفالك أبداً لا للبذور مثل اليقطين والشيا والكتان، الغنية بالحديد والفولات والزنك.

ومن الطرق السهلة لإضافة البذور إلى النظام الغذائي لطفلك رشها على السلطة، أو في وجبة الشوفان الصباحية، أو إضافتها إلى العصائر.


السبانخ:
الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، مثل السبانخ، غنية بمحتوى الحديد، ويمكنكِ إطعام طفلك السبانخ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وليس فقط الحديد، إذ يمكن للسبانخ أيضًا أن تزود طفلك بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل: فيتامين (أ، ج، هـ)، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

أكل التوت الأزرق في الصغر يقي من الخرف في الكبر

shutterstock_264191096

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكلين الفاكهة فقط يوميا

s9

طرق منزلية بسيطة تساعدك على التخلص من الثآليل

31953-ألم-بالأذن

كيف تحمي أذنيك عند ركوب الطائرة؟

5432e8b8-41dd-4d5e-96bb-b6c98987a540

علامات خطيرة قد تهدد حملك.. فانتبهي إليها

shutterstock_1142956511-780x470-1

ألوان الكدمات ودلالاتها

أخبار متعلقة
973945

كيف نحافظ على صحة فم وأسنان أطفالنا؟

61957

أبرز الأطعمة التي يحتاجها الطفل لتعزيز مستوى الحديد

مرض-الاطفال

التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال .. سببان غريبان وراء انتشاره عالمياً !

7111741-94581677

السبانخ.. فوائد عديدة تحميك من مرض مزمن

ebdd5362a4cbab3104466e9c53260740

السمنة ترفع احتمال إصابة الأطفال بالسكري

كيف_تعالج_السمنة

الصحة العالمية: مستويات السمنة في أوروبا عند نسب وبائية