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الأحد، 15-10-2023 03:27 م

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها

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الوكيل الإخباري - مضادات الأكسدة من العناصر الضرورية التي يحتاجها الجسم الأشخاص للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك السرطان بمختلف أنواعه، وبالتالي يجب الحرص على تناولها بكميات مناسبة.

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أطعمة غنية بمضادات الأكسدة


1- الطماطم
تتميز الطماطم باحتوائها على كمية كبيرة من الليكوبين وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات وبالتالي يتم الحصول عليها عند تناول الطماطم نيئة ولكن يمكن تناولها في صورة صلصة أو خلطها بباقي الأطعمة

 

2- الثوم
الثوم من الأطعمة قوية التأثير على صحة الجسم فهو يحتوي على مادة الأليسين المعروف بكونها مضادات أكسدة قوية وفعالة وبالتالي يجب الحرص على إضافة الثوم إلى الأطعمة مع إضافة التوابل ويفضل أن يتم تجنب وضع كميات كبيرة من الثوم لتجنب أي مضاعفات صحية مثل تغير رائحة النفس.

 

3- الشوكولاتة الداكنة
على الرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون إلا أنها غنية بكميات كبيرة من مضادات الاكسدة نظرًا لاحتوائها على نسبة جيدة من الكاكاو لذلك يفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.


4- القهوة
يمكن أن يساعد تناول كوب واحد من القهوة في تعزيز قدرة مضادات الأكسدة حيث تساعد على منه تلف الخلايا ولكن يجب الحرص جيدًا من وضع أي إضافات مثل السكر أو الكريمة، كما يفضل تناولها بكميات مناسبة دون الإفراط في تناولها.


5- عين الجمل
يعرف عين الجمل بأنه من أكثر أنواع المكسرات التي تحتوي على مادة البوليفينول وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم حيث يفضل تناول سبع حبات من عين الجمل للحصول على أفضل النتائج.

 

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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