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الثلاثاء، 06-09-2022 05:00 م

أطعمة لتحسين المزاج العام والشعور بالسعادة

رئيسية أهم العناصر التي تساعدك على تحسين مزاجك.. تعرفي عليها


الوكيل الإخباري - في ظل التحديات التي نواجهها يومياً، ضمن نمط الحياة الحديث المتسارع الذي يتطلب الكثير من التفكير والتحليل، وحتى التعب والإجهاد والعمل لأوقات طويلة، حتى التعرض المتكرر لأنماط من القضايا والأحداث والتي تُعرض على منصات السوشيال ميديا، أصبحنا نصاب بتقلبات المزاج بشكل متكرر.

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أغذية تحسن المزاج

1 - دهون أوميغا 3: وهي نوع من الأحماض الدهنية الصحية له دور في التأثير على الدماغ ووظائفه، ومن مصادره:

 

- المكسرات.
- البذور ومنها بذور الشيا وبذور القنب.
- الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل والرنجة والأنشوجة والمحار والكافيار.
- الأفوكادو.
- الزيوت وخاصة زيت الزيتون.

 

2- البوليفينول:وهومجموعة كبيرة من الآلاف من جزيئات النباتات، غني بمضادات الأكسدة التي لها علاقة بالدماغ، وتساعد على الوقاية من الاكتئاب، ومن مصادره:
- الفواكه الحمراء مثل التوت والكرز.
- الخضروات مثل البصل الأحمر والجرجير.
- القهوة والشاي والشوكولاتة الداكنة.
- التوابل مثل الكركم والقرنفل.

 

3- البروبيوتيك: وهو نوع من الألياف النباتية، يحسن صحة الأمعاء والمعدة، ويعزز من صحة البكتيريا بهمها، وبالتالي يعزز الصحة العامة ومنها صحة الجهاز العصبي، ومن مصادره:
- الخضار الورقية.
- الحبوب الكاملة.
- الثوم والبصل والكراث.

 

 

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