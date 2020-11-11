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الأربعاء، 11-11-2020 10:45 ص

أطعمة لتقوية المناعة ومواجهة كورونا في الشتاء

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الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الشتاء، وما يصاحبه من زيادة في معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نكون بحاجة لتناول أطعمة غذائية تساعد في تقوية الجهاز المناعي للوقاية من هذه الأمراض التي حل عليها ضيف جديد أشد فتكا وهو فيروس كورونا المستجد.

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ولحماية الجسم من هذه الأمراض، ننصحك بتناول 5 أطعمة غنية بالعناصر التي تساعد في تقوية مناعته، وفيما يلي الأطعمة الخمس التي ننصح بتناولها:

 

- البطاطا.
- الرمان.
- التوت البري.

- عصير البرتقال.
- الثوم.

 

سبوتنيك

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