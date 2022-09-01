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الخميس، 01-09-2022 02:19 م

أطعمة للتخلص من الديدان المعوية عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - يعاني الأطفال من الكثير من المتاعب عند الإصابة بالديدان المعوية، ويوجد بعض الأطعمة للتخلص من الديدان المعوية نتعرف عليها الآن.

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الديدان المعوية عند الأطفال من المشكلات الشائعة، ويمكن أن يسبب وجود ديدان ألمًا مفاجئًا في المعدة حيث قد يعاني الطفل أيضًا من بعض الأعراض مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء.

 

أطعمة للتخلص من الديدان المعوية عند الأطفال:

 

الريحان للتخلص من الديدان المعوية

- في حالة وجود ديدان معوية لدى الطفل، يمكنك إعطائهم مشروب من الريحان.
- عليك بوضع من 4 إلى 5 أوراق من الريحان في الماء وعود من القرفة في إناء ويتم غليهم جيدًا.
- يترك حتى يبرد ويقدم للطفل، حيث أن الخصائص المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة الموجودة في الريحان مفيدة في القضاء على الديدان المعوية.

 

البابايا للتخلص من الديدان المعوية

- إن تناول البابايا مفيد جدًا للصحة إذ أن البابايا غنية بفيتامين ج والألياف، والتي تعتبر جيدة جدًا لمعدة الطفل.
- يمكنك تقديمها للأطفال في وجبة الإفطار في الصباح حيث أنه يعزز صحة الأطفال وجعلها جيدة، وتظل المعدة نظيفة، وتتم إزالة الديدان المعوية إلى حد كبير من خلال مرور البراز.

 

قشر الرمان للتخلص من الديدان المعوية

الرمان غني بالألياف والمعادن والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والريبوفلافين، والتي يمكن أن تساعد في تنظيف معدة الطفل والتخلص من الديدان المعوية، يمكنك تجفيف قشر الرمان وطحنه وخلطه في الماء وإعطائه للطفل للقضاء على ديدان المعدة.

 

 

العين الإخبارية

 

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