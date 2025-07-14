هل يهرب الناس منك؟.. هذه الأطعمة قد تكون السبب

أبرز الأطعمة المسببة للرائحة:
الأسماك:
بعض الأشخاص يعانون من حالة نادرة تُسمى "متلازمة رائحة السمك"، حيث تتحول مكونات في الأسماك (مثل الكولين) إلى رائحة نفاذة تُفرز عبر العرق والتنفس.
الخضروات الغنية بالكبريت:
مثل البروكلي والملفوف، والتي تنتج روائح عند تفكك مركبات الكبريت فيها.
التوابل القوية:
مثل الكاري والكمون، التي تحتوي على مركبات طيّارة تنتقل عبر الدم إلى الغدد العرقية.
اللحوم الحمراء:
تسبب رائحة قوية عند تفاعل البروتينات المفرَزة مع بكتيريا الجلد.
قلل تناول اللحوم الحمراء، الخضروات الكبريتية، والأطعمة الحارة.
أكثر من شرب الماء وتناول التفاح، الخضروات الورقية، الزبادي، والشاي الأخضر.
حافظ على النظافة الشخصية (استحمام، صابون مضاد للبكتيريا، ملابس قطنية).
نم جيدًا، وقلل التوتر، وكن نشيطًا بدنيًا.
الخلاصة:
رائحة الجسم تتأثر بما نأكله، لكن يمكن التحكم بها عبر اختيارات غذائية صحية ونمط حياة متوازن.
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