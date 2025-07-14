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هل يهرب الناس منك؟.. هذه الأطعمة قد تكون السبب

تعة
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن الثوم والبصل معروفان بتأثيرهما على رائحة الجسم، فإن خبراء تغذية حذروا من أطعمة أخرى شائعة قد تؤدي إلى روائح غير مستحبة بسبب تفاعلها مع بكتيريا الجلد والعرق.

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أبرز الأطعمة المسببة للرائحة:
الأسماك:
بعض الأشخاص يعانون من حالة نادرة تُسمى "متلازمة رائحة السمك"، حيث تتحول مكونات في الأسماك (مثل الكولين) إلى رائحة نفاذة تُفرز عبر العرق والتنفس.
الخضروات الغنية بالكبريت:
مثل البروكلي والملفوف، والتي تنتج روائح عند تفكك مركبات الكبريت فيها.
التوابل القوية:
مثل الكاري والكمون، التي تحتوي على مركبات طيّارة تنتقل عبر الدم إلى الغدد العرقية.
اللحوم الحمراء:
تسبب رائحة قوية عند تفاعل البروتينات المفرَزة مع بكتيريا الجلد.

 

لتقليل رائحة الجسم:
قلل تناول اللحوم الحمراء، الخضروات الكبريتية، والأطعمة الحارة.
أكثر من شرب الماء وتناول التفاح، الخضروات الورقية، الزبادي، والشاي الأخضر.
حافظ على النظافة الشخصية (استحمام، صابون مضاد للبكتيريا، ملابس قطنية).
نم جيدًا، وقلل التوتر، وكن نشيطًا بدنيًا.


الخلاصة:
رائحة الجسم تتأثر بما نأكله، لكن يمكن التحكم بها عبر اختيارات غذائية صحية ونمط حياة متوازن.

 

ارم نيوز 

 

 
 
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