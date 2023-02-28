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الثلاثاء، 28-02-2023 09:41 ص

أطعمة مؤذية لصحة الكبد

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من أطعمة -يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها بكميات كبيرة- تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكبد.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن صحة الكبد تتأثر سلبًا عند اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن تناول الحلويات والأطعمة الدسمة بشكل مفرط من العادات الغذائية الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بدهون الكبد.


وأوضح أن مرضى السمنة المفرطة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بدهون الكبد، لأن غالبًا ما تكون الأطعمة الدسمة والحلويات جزءًا أساسيًا في وجباتهم اليومية.


وأكد موافي أن السبيل الوحيد للتخلص من دهون الكبد هو اتباع رجيم صحي تحت إشراف خبير تغذية متخصص، بجانب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب ومتابعته بصفة دورية.


واختتم حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص دهون الكبد، عن طريق فحص المريض سريريًا وإخضاعه لمجموعة من الاختبارات الطبية، أبرزها:
- الموجات الصوتية.
- تحليل وظائف الكبد.
- تحليل الدم.

 

الكونسلتو الطبي

 

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