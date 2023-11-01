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الأربعاء، 01-11-2023 04:01 م

أطعمة ومشروبات تؤثر على فاعلية الأدوية

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات على فاعلية الأدوية بغض النظر عن الأمراض التي يتم علاجها، لذا يجب الانتباه إلى نوعية الأغذية التي نحصل عليها عند تناول أي من أنوع الأدوية مع ضرورة استشارة الطبيب المختص.

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أطعمة ومشروبات تتفاعل مع الأدوية


1- اللبن
قد تتسبب منتجات الألبان في عدم قدرة الجسم على معالجة بعض المضادات الحيوية، وذلك لأن يحتوي على كمية كبيرة من المعادن بما في ذلك الكالسيوم، المغنيسيوم، البروتين وبالتالي ضعف فاعلية الأدوية، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنب اللبن عند تناول أدوية المضادات الحيوية للحصول على نتائج أكثر فاعلية.


2- الشوكولاتة
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الشوكولاتة الداكنة بشكل خاص يمكن أن تضعف تأثيرات الأدوية المهدئة أو تلك التي تساعد على النوم ولكنها تعزز فاعلية الأدوية المنشطة، ولكن يجب الحذر جيدًا من الشوكولاتة الداكنة في حالة تناول الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب، وذلك لأنها يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وبالتالي يفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناولها مع أي أدوية.


3- القهوة
تناول القهوة بكميات زائدة يمكن أن تسبب ضعف فاعلية الأدوية المضادة للذهان، كما تتسبب القهوة في صعوبة امتصاص الجسم للحديد أو الاستفادة منه بأي شكل، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص حول كمية القهوة التي يتم تناولها في حالة تناول أي أدوية.


4- عرق السوس
عادًة ما يستخدمه الأشخاص كأحد العلاجات العشبية في تحسين عملية الهضم، ولكنه يحتوي على مادة كيميائية تتسبب في التأثير على بعض الأدوية مما يقلل من فاعليتها، بالإضافة إلى ذلك يجب الامتناع عن العرق سوس تمامًا قبل إجراء أي جراحة واستشارة الطبيب المختص قبل تناوله في حالة تناول أي أدوية.

 

الكونسلتو 

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