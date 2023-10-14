أطعمة ممنوعة على الحامل في الشهور الأولى

الوكيل الإخباري - هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤثر على صحة الحامل والجنين، لذا، يجب على الحامل في الأشهر الأولى الانتباه جيدًا لنوع الطعام في كل وجبة، لأن بعض المأكولات يحظر تناولها في هذا الوقت، لما تسببه من أضرار لصحتها وصحة الجنين.





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أطعمة ممنوعة في الأشهر الأولى من الحمل

- يجب تجنب تناول الأسماك التي تحتوي على نسب عالية من الزئبق، مثل التونة والمارلين وسمك أبو سيف.

- تجنب تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، لتجنب البكتيريا والطفيليات.

- تجنب تناول البيض النيء، حتى لا تصاب الحامل بالسالمونيلا.

- تجنب تناول الألبان غير المبسترة، لأنها تزيد من الالتهابات البكتيرية، مثل اللبن منزوع الدسم وجبن الموزاريلا.

- عدم تناول الفواكة والخضروات إلا يعد غسلها جيدًا بالمياه الجارية.

- تجنب تناول الأطعمة المصنعة.

- تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على نسب هائلة من فيتامين أ، مثل الكبدة، لأن فيتامين أ في بداية الحمل يعرض الجنين للإصابة ببعض المشكلات.

- تجنب تناول البطيخ في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه يحتوي على بكتيريا الليستيريا، التي يرتبط تواجدها داخل الجسم بارتفاع خطر التعرض للإجهاض.

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسب هائلة من الكافيين، مثل الشاي والقهوة ومشتقاتها.

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