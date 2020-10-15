أطعمة ومشروبات تخفض يوريا الدم.. تجنبها

الوكيل الاخباري - حذر خبراء من ارتفاع مستويات اليوريا في الدم؛ لأنها تؤدي لزيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى، ومخاطر الفشل الكلوي، حيث أوضح الخبراء أن هناك علامات تنذر بارتفاع اليوريا في الدم.

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حيث أن الأعراض تشمل:

- تغير كمية ولون البول.

- تورم الأطراف.

- آلام المفاصل والعظام.



وإليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تقلل من مستوى اليوريا في الدم، وهي:

- الخضروات:

مثل الفلفل الأحمر، والجزر، والملفوف حيث تعمل على ضبط مستويات اليوريا في الدم.



- البروتين المنخفض:

يساعد تناول الأطعمة الغذائية منخفضة البروتين في تقليل نسبة اليوريا في الدم، مثل: البيض والسمك غير المدخن والديك الرومي، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها.



- التوابل:

الكركم والقرفة يعملان على تنظيم مستويات الكرياتين واليوريا في الدم.



- بدائل الحليب النباتية:

يسبب الحليب والجبن غنية بالبروتين والبوتاسيوم، من ارتفاع اليوريا في الدم، لذلك ينصح الأطباء ببدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب اللوز.



- الماء:

يؤدي تناول الماء بانتظام إلى بقاء الجسم رطبا، ما يحمي من الجفاف والعطش الشديد، الذي يعتبر أحد علامات ضعف أداء الكلى.

شاشة نيوز

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