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الخميس، 15-10-2020 01:41 م

أطعمة ومشروبات تخفض يوريا الدم.. تجنبها

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الوكيل الاخباري - حذر خبراء من ارتفاع مستويات اليوريا في الدم؛ لأنها تؤدي لزيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى، ومخاطر الفشل الكلوي، حيث أوضح الخبراء أن هناك علامات تنذر بارتفاع اليوريا في الدم.

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حيث أن الأعراض تشمل:

- تغير كمية ولون البول.

- تورم الأطراف.

- آلام المفاصل والعظام.


وإليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تقلل من مستوى اليوريا في الدم، وهي:
- الخضروات:
مثل الفلفل الأحمر، والجزر، والملفوف حيث تعمل على ضبط مستويات اليوريا في الدم.


- البروتين المنخفض:
يساعد تناول الأطعمة الغذائية منخفضة البروتين في تقليل نسبة اليوريا في الدم، مثل: البيض والسمك غير المدخن والديك الرومي، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها.


- التوابل:
الكركم والقرفة يعملان على تنظيم مستويات الكرياتين واليوريا في الدم.


- بدائل الحليب النباتية:
يسبب الحليب والجبن غنية بالبروتين والبوتاسيوم، من ارتفاع اليوريا في الدم، لذلك ينصح الأطباء ببدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب اللوز.


- الماء:
يؤدي تناول الماء بانتظام إلى بقاء الجسم رطبا، ما يحمي من الجفاف والعطش الشديد، الذي يعتبر أحد علامات ضعف أداء الكلى.

 

شاشة نيوز

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