أطعمة يأكلها الناس على الشاطئ.. تجنبيها!

الوكيل الإخباري - الآن، بعد أن أتى فصل الصيف، وارتفعت درجات الحرارة، وطال النهار، فليس من المستغرب أن يرغب الجميع في الذهاب إلى الشاطئ لقضاء وقت ممتع.

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وبينما يتحدث الجميع عن الطعام الذي لا يجب أن نأكله قبل الذهاب للسباحة، هناك في الواقع قائمة بالأطعمة المحظورة وغير المناسبة للشاطئ بشكل عام، إذ قد يتسبب التهامكِ أطعمة خاطئة في شعوركِ بالانتفاخ وعدم الراحة، وهذا ليس مثاليًا لقضاء يوم في ثوب السباحة الخاص بك. بالإضافة إلى أنه يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تجعلكِ أكثر حساسية لأشعة الشمس فوق البنفسجية.



ولهذا السبب يجب أن تفكري مليًا قبل حزم أي من العناصر التالية في حقيبة الشاطئ الخاصة بك، وسنخبركِ ببعض تلك الأطعمة المحظورة.

اللحم البقري

بالتأكيد، يجتمع الصيف والبرغر معًا بشكلٍ لا مثيل له، لكن تناول البرغر على الشاطئ قد يجعلكِ تشعرين بالحرارة الزائدة، حيث تظهر الأبحاث أن البروتين والدهون العالية الموجودة في اللحم البقري تجعل من الصعب على جسمك هضمه، لذلك يجب أن يستخدم جسمكِ المزيد من الطاقة. والنتائج؟ ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ما قد يجعل حرارة الصيف لا تطاق.



القهوة

هناك وقت ومكان لتناول فنجان القهوة الخاص بك، والشاطئ هو المكان الذي تريدين أن تتخلصي فيه من الكافيين، وذلك لأسباب عدة أولها أن القهوة تعمل كمدر للبول، ما يعني أن استهلاكها سيجعل جسمك يطرد المزيد من الملح والماء، ما يجعلكِ تعانين الجفاف.



وثانياً أن القهوة تعزز إفراز الجاسترين، الذي يمكن أن يزيد ارتفاع آلام القولون والنشاط الحركي، ما يعني حاجتكِ إلى الذهاب إلى الحمام مراتٍ متكررة.



الشاي

على غرار القهوة، احتساء الشاي يفرز الماء والصوديوم في جسمكِ ويعمل كمدرٍ للبول، ما يعني أنه سيترككِ جافة وستحتاجين للذهاب إلى الحمام كثيراً.

المشروبات المثلجة

لا يوجد شيء يضاهي الاسترخاء على الشاطئ مع وجود مشروب مثلج في يدك، أليس كذلك؟ حسنًا، إن تلك المشروبات لا تقدم أي قيمة غذائية على الإطلاق، كما أنها قنابل السكر التي ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الطاقة لديكِ وتعطلها، وربما تصيبكِ بالصداع، وتترك معدتك منتفخة بالتأكيد.



الذرة

ليست كل أنواع الكربوهيدرات سهلة الهضم، والذرة يحتوي على نوع من الكربوهيدرات يصعب على الجسم تكسيره، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تخمر بكتيريا الجهاز الهضمي وحبس الهواء والغاز، ما يسبب الانتفاخ.



الفاكهة المجففة

يمكن أن تكون الفاكهة المجففة مصدرًا كبيرًا للمغذيات والألياف، لكنها قد تكون أيضًا ثمرة مزعجة لمن يعانون سوء امتصاص الفركتوز، والذي يحدث عندما يواجه الجسم صعوبةً في امتصاص السكر الطبيعي.



وللحفاظ على معدتك مسطحة، قومي بخفض نسبة الفاكهة المجففة، واختاري الفاكهة الطازجة. ونوصي بالبطيخ الذي يحتوي على الكثير من الماء.

زهرة الخليج

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