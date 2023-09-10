أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 8 علامات تظهر في العين

الوكيل الاخباري-يجب فحص العين أمام المرآة بشكل يومي، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.



تأثير السكري على العين

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لا تقتصر أعراض السكري على كثرة التبول والشعور بالعطش وفقدان الوزن وبطء التئام الجروح فقط، بل تشمل أيضًا علامات أخرى تظهر في العين، عندما يتسبب ارتفاع سكر الدم في اعتلال الشبكية.



وتظهر أعراض السكري في العين على هيئة:



- الرؤية الضبابية.



- ظهور ومضات من الضوء في مجال الرؤية.



- عوامات العين.



- ضعف رؤية الألوان.



- فقدان الرؤية تمامًا.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على العين

1- قد يسبب ارتفاع ضغط الدم الرؤية الضبابية، إذا انخفض أو توقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الشبكية، بسبب ضيق أو تلف الأوعية الدموية المغذية لها.



2- إذا تسبب ارتفاع ضغط الدم في اعتلال العصب البصري، المسؤول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى الدماغ، قد يعاني المريض من ضعف النظر.



3- قد ينذر ألم العين بارتفاع ضغط الدم، إذا كانت تعاني أيضًا من الاحمرار وكثرة إفراز الدموع، ويصاحبها الشعور بالصداع.



4- صعوبة التمييز بين الألوان من مؤشرات الإصابة بارتفاع ضغط الدم في العين، ينتج عن حدوث خلل في خلايا موجودة بمركز الأبصار، تدعى الأقماع.



5- عدم القدرة على الرؤية الليلية من الأعراض الخطيرة لارتفاع ضغط الدم في العين، لأنها تشير إلى الإصابة بالمياه البيضاء.



