أعراض ارتفاع ضغط الدم والنسب الطبيعية في سن الـ 60

الوكيل الإخباري - ارتفاع ضغط الدم حالة مرضية تتطلب التعامل معها بحذر شديد كونها قد تحدث من دون أية أعراض في بعض الحالات، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ما هي نسبة ضغط الدم الطبيعي؟



في الممارسة العملية، يتم تقييم ضغط الدم باستخدام جهاز قياس ضغط الدم يوضع حول الذراع أو الرسغ. يتم التعبير عنه في ملليمتر من الزئبق. القيمة الطبيعية لضغط الدم هي 120 (الضغط الانقباضي) / 80 (الضغط الانبساطي) ملم من الزئبق. في لغة الحياة اليومية، يُقال إن 120/80 هو 12/8. بشكل عام. يعتبر الضغط طبيعيًا عندما يكون الضغط الأقصى بين 10 و 14 وعندما يكون الضغط الأدنى بين 6 و 8.

ارتفاع ضغط الدم عتبة لا يجوز تجاوزها

الحد الأدنى من الضغط ضروري لدوران الدم في جميع أنحاء الجسم. على العكس من ذلك، فإنَّ النقطة الفاصلة التي ينطلق منها الأطباء عن ارتفاع ضغط الدم هي 14/9. كلما ارتفع ضغط الدم، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ما هو ضغط الدم الذي يجب أن يكون في سن الـ 60؟

بعد 60 عامًا كما كان من قبل، الهدف هو عدم تجاوز ضغط الدم 14/9. ومع ذلك، يميل ضغط الدم إلى الزيادة مع تقدم العمر: يزيد الضغط الانقباضي بمقدار 0.5 كل عشر سنوات ويزيد الضغط الانبساطي بمقدار 0.2. وبالتالي، يعاني أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من ضغط انقباضي يزيد عن 14 ، وهو أعلى من القيمة التي تعتبر طبيعية. لذلك يجب أن نكون يقظين للغاية لأنه على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أقل من 10% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا، إلا أنه يصيب ثلثي أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

أعراض ارتفاع ضغط الدم.. تنبهي لها جيداً

لمنع خطر ارتفاع ضغط الدم، من المهم قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة عند ظهور أعراض مميزة لارتفاع ضغط الدم: صداع، دوار، تشوش الرؤية، طنين في الأذنين أو نزيف من الأنف.

تغييرات نمط الحياة (نظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين ، وممارسة النشاط البدني بانتظام) لها تأثير إيجابي على ضغط الدم. وعندما لا يكون هذا كافيًا، قد يصف الطبيب علاجًا دوائيًا إضافيًا.

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