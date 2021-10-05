الوكيل الإخباري - اضطراب الشخصية الفصامية هو إحدى مجموعات من الحالات التي تسمى باضطرابات الشخصية "غريب الأطوار"، وغالباً ما يبدو الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات غريبين، وقد يظهرون أيضاً أنماطاً وسلوكيات تفكير غير عادية.

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الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الفصامية لديهم سلوك غريب وأنماط كلام وأفكار وتصورات، وغالباً ما يصفهم الآخرون بأنهم غريبو الأطوار.

أعراض اضطراب الشخصية الفصامية





ويتسم الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أيضاً بالعديد من السمات السلوكية والشخصية، أبرزها ما يلي:

- ارتداء الملابس أو التحدث أو التصرف بطريقة غريبة أو غير عادية.

- التصرف بطريقة مريبة.

- الشعور بعدم الراحة أو القلق في المواقف الاجتماعية؛ بسبب عدم ثقتهم بالآخرين.

- لديهم القليل من الأصدقاء.

- يميلون إلى إساءة تفسير الواقع أو تشويه المفاهيم (على سبيل المثال، الخلط بين الضوضاء والأصوات).

- لديهم معتقدات غريبة أو تفكير سحري (على سبيل المثال، الإفراط في الإيمان بالخرافات أو التفكير في أنفسهم على أنهم خارقون).

- الانشغال بالخيال وأحلام اليقظة.

- الميل إلى القسوة عند التعامل مع الآخرين.

- الابتعاد عن التصرف بعاطفية والميل للانعزال والبرود.

أسباب اضطراب الشخصية الفصامية

قد تلعب الجينات دوراً في اضطراب الشخصية الفصامية، وهو أكثر شيوعاً بين أقارب الأشخاص المصابين بالفصام، ويبدأ عادةً مع بداية مرحلة البلوغ، ومن المحتمل أن يكون لمزاج الشخص وردود فعله على أحداث الحياة والعلاقات وإستراتيجيات المواجهة علاقة بكيفية تطور شخصيته خلال الطفولة والمراهقة.

وقد يشمل علاج اضطراب الشخصية الفصامية، ما يلي:





• العلاج النفسي



العلاج النفسي هو العلاج الأكثر شيوعاً، وقد تجعل أعراض اضطراب الشخصية الفصامية من الصعب على المريض التجاوب مع معالج، ولكن بمرور الوقت، يمكنك أنت وطبيبك تحديد أهداف مشتركة والعمل على تحقيقها.



والهدف من العلاج هو مساعدتك على تغيير أنماط علاقتك وتوقعاتك وأنماط التأقلم وعادات التفكير والسلوك، غالباً ما يتعلم الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب أن يدركوا عندما يقومون بتشويه الواقع.



وقد يشمل العلاج النفسي:

- العلاج السلوكي المعرفي (CBT): والذي يوضح لك كيف يمكن للآخرين رؤية سلوكك، ويساعدك على إدارة القلق وتحسين مهاراتك الاجتماعية.

- العلاج الداعم: يعلمك كيفية التعامل مع المشاعر أو الأفكار السلبية، وكيفية الوثوق بالناس وكيفية بناء العلاقات.

- العلاج التعبيري الداعم: يساعدك على التخلص من التحيزات السلبية حول العلاقات، وسوف تتحدث عن أفكارك ومشاعرك ومخاوفك.

- العلاج الأسري: يعمل بشكل أفضل عندما يكون أفراد الأسرة داعمين.



• الدواء



الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الفصامية والذين يعانون أيضاً من اضطراب آخر، مثل القلق أو الاكتئاب، قد يتناولون الأدوية، لكنه عادة لا يكون الدواء هو العلاج الرئيسي لاضطرابات الشخصية.



• إدارة أسلوب الحياة



تتضمن الأشياء في حياتك اليومية التي قد تساعدك على إدارة أعراض اضطراب الشخصية الفصامية ما يلي:

- علاقات صحية مع الأصدقاء والعائلة.

- جدول منتظم مع الكثير من النوم وممارسة الرياضة.

- تناول الأدوية الخاصة بك حسب توجيهات الطبيب.

- فرص لتحقيق الأهداف أو تحقيق الإنجازات في المدرسة أو في العمل أو في الأنشطة الترفيهية.

المصدر - سيدتي