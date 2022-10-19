أعراض الإصابة باضطراب نهم الطعام

الوكيل الإخباري-اضطراب نهم الطعام (Binge Eating Disorder) هو اضطراب نفسي يندرج ضمن اضطرابات الأكل، وهو يعني تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل قسري وخارج عن السيطرة.



قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم النفس الجسدي وعلم الأعصاب إن هذا الاضطراب يحدث في صورة نوبات بمعدل لا يقل عن مرة أسبوعياً على مدار 3 شهور.





وأشارت إلى أن المرضى غالباً ما يتناولون الطعام بنهم وشراهة كطريقة للتعامل مع المشاكل النفسية والعاطفية، وهو غالباً ما يترافق مع الأمراض النفسية كالاكتئاب والهوس والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الخوف والقلق (مثل الفوبيا ونوبات الذعر).





كما أن هذا الاضطراب النفسي يؤثر بالسلب على صحة الجسد، حيث إنه غالباً ما يؤدي إلى السِمنة، والتي تؤدي إلى داء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، مما يعني ارتفاع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.





وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج اضطراب نهم الطعام بواسطة العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الشخصي، والذي يهتم بالسياق الحياتي والاجتماعي للمريض، كما يمكن اللجوء إلى الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

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