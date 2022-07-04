أعراض الاكتئاب المبتسم التي تبدو على المريض

الوكيل الإخباري - يرتبط الاكتئاب عادة بالحزن والخمول واليأس، وعلى الرغم من أن الشخص الذي يعاني من الاكتئاب يمكن أن يشعر بهذه الأشياء، إلا أن كيفية ظهور الاكتئاب يمكن أن تختلف من شخص لآخر. فالاكتئاب المبتسم مصطلح يطلق على الشخص المصاب بالاكتئاب من الداخل، بينما يبدو سعيداً تماماً أو راضياً، وعادة ما تكون حياة المصابين بهذا النوع من الاكتئاب عادية أو مثالية.

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قد يبدو الأشخاص المصابون بالاكتئاب المبتسم - من الخارج – سعداء أو راضين عن أنفسهم وعن الآخرين، ولكن من الداخل، يعانون من أعراض الاكتئاب المؤلمة. ويؤثر الاكتئاب على كل شخص بشكل مختلف وله مجموعة متنوعة من الأعراض، أبرزها الحزن العميق الممتد، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

-تغيرات في الشهية والوزن والنوم.

-التعب أو الخمول.

-مشاعر اليأس وعدم احترام الذات وتدني القيمة الذاتية.

-فقدان الاهتمام أو المتعة في القيام بأشياء كان يتمتع بها المريض من قبل.

وقد يعاني الشخص المصاب بالاكتئاب المبتسم من الأعراض الآنفة، ولكن في الأماكن العامة، ستكون هذه الأعراض غالباً - إن لم تكن تماماً – غائبة وغير ملحوظة على الإطلاق، فقد يبدو المصاب بالاكتئاب المبتسم كما يلي:

- فرداً نشطاً وفعالاً.

-شخصاً لديه وظيفة ثابتة، مع أسرة صحية وحياة اجتماعية.

-شخصاً مبتهجاً ومتفائلاً وسعيداً بشكل عام.

وإذا كنت تعاني من الاكتئاب ولا تزال تبتسم وتُظهر الرضا بشكل دائم، فإنك قد تشعر بإخفاء مشاعر الاكتئاب للأسباب التالية:

-لأن علامات الاكتئاب علامة على الضعف.

-خوفاً من أن تُثقل كاهل أي شخص بالتعبير عن مشاعرك الحقيقية.



-لأن الأمر يكون أسوأ لدى الآخرين، فما الذي عليك أن تشتكي منه؟

-لأن العالم سيكون أفضل بدونك.

سيدتي

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