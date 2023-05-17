الوكيل الإخباري- تتسبب الإصابة بالانزلاق الغضروفي بأعراض مختلفة، إذ يحدث عندما تتضرر منطقة الديسك الموجودة بين فقرتين في العمود الفقري الأمر الذي يسبب ضغطًا على الأعصاب لتظهر أعراض وآلام مختلفة في الجسم، تعرف على أعراض الانزلاق الغضروفي الجسم فيما يأتي:



أعراض الانزلاق الغضروفي الورك

من أهم أعراض الانزلاق الغضروفي التي تحدث في الورك هي الألم، لكنه أمر غير شائع لكن قد يحدث.



إن الديسك أو الأقراص الموجودة في العمود الفقري يمكن تشبيهها بالوسائد التي تفصل بين الفقرات، التي تعمل بشكل فعَّال في امتصاص أي صدمات أو إصابات قد يتعرض لها الجسم، فالمادة الداخلية في الديسك الشبيهة بالهلام تخرج من مكانها وتضغط على الأعصاب الشوكية ما يسبب الألم والخدران في الجسم.



يُعاني المرضى بسبب ضغط الديسك على الأعصاب من ألم يمتد من أسفل الظهر إلى الوركين، فهذهِ أهم أعراض الانزلاق الغضروفي في الورك، إذ يصف المرضى الألم على أنه حادًا أو ألم يعرف بالألم البرقي (Shooting pain) الذي يشعر بهِ المريض في الجزء الأمامي أو الخلفي من الورك.



من الأعراض الأخرى التي قد يشعر بها المريض ما يأتي:﻿



ضعف في الورك.

فقدان الإحساس بمنطقة الورك.

الألم يزداد سوءًا في الليل أو عند القيام بحركات معينة.

ازدياد الألم سوءًا مع الوقوف أو الجلوس.

ضعف غير مُبرر في العضلات.

ازدياد الألم عند المشي لمسافات قصيرة.

وخز أو وجع أو حرقان في المنطقة المُصابة.

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تشخيص الانزلاق الغضروفي

بعد التعرف على أعراض الانزلاق الغضروفي في الورك، فاعتمادًا عليها يقوم الطبيب بالفحص الجسدي الضروري، مع مراجعة التاريخ الصحي المرضي للمُصاب.



كما يقوم الطبيب بفحص الأمور الآتية:﻿



الكشف عن الخدران أو فقدان الإحساس بالمنطقة.

رد فعل العضلات في الجسم سواءً كانت مفقودة أو متأخرة.

قوة العضلات.

وضعية جلوس المريض.

كما يستخدم بعض الفحوصات التشخيصية الأخرى، مثل:



تخطيط كهربية العضل لتحديد العصب المُصاب.

تصوبر نخاع العظم بهدف معرفة حجم ومكان تضرر الديسك.

اختبار سرعة التوصيل العصبي.

التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري.

التصوير المقطعي المُحوسب الذي يظهر مكان ضغط الديسك على القناة الشوكية.

الأشعة السينية للعمود الفقري لاستبعاد أي أسباب أخرى لآلام الظهر أو الرقبة.



نصائح للتخفيف من أعراض الانزلاق الغضروفي

يمكن للمرضى تطبيق بعض النصائح التي يمكنها التخفيف من الأعراض، مثل:



استخدام الكمادات البادرة بهدف التخفيف من الالتهاب والألم، وبعد عدة أيام استخدام الساخنة لتوفر الراحة للمريض.



تجنب الجلوس في السرير لفترات طويلة فهذا يعرض المريض إلى تصلب المفاصل وضعف العضلات.



ممارسة الأنشطة اليومية الاعتيادية بشكل تدريجي مناسب للحالة.﻿





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