أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين

الوكيل الاخباري- يجب الحذر من التغيرات التي تحدث لليدين، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل السكري وارتفاع الكوليسترول بالدم.



تأثير السكري على اليدين

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1- ألم وتنميل اليدين

إذا كنت تشعر بألم وتنميل في اليدين، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بداء السكري، لأن ارتفاع سكر الدم يتسبب في التهاب أو تلف الأعصاب المتحكمة في الأطراف.



2- صعوبة تحريك اليدين

لا يسبب تلف الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري ألمًا وتنميلًا في اليدين فقط، بل يواجه المريض أيضًا صعوبة كبيرة في تحريكهما، بسبب تصلب مفصل الرسغين.



3- سماكة جلد اليدين

يؤثر داء السكري سلبًا على الجلد، حيث يجعل البشرة مشدودة وشمعية وسميكة في بعض المناطق بالجسم، مثل اليدين والقدمين والساعدين والذراعين والكتفين والرقبة والوجه والصدر.



4- بثور اليدين

قد يظهر على جلد اليدين أو القدمين أو الساعدين بثورًا عند الإصابة بداء السكري، تشبه البثور الناجمة عن الحروق الخطيرة، لكنها لا تسبب الشعور بالألم.



تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين



1- ألم اليدين

إذا تسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم في انسداد الأوعية الدموية الطرفية، يشعر المريض بألم في أصابع اليدين والقدمين، خاصةً عند لمسها.



2- ازرقاق اليدين

انسداد الأوعية الدموية الطرفية بسبب ترسب الكوليسترول بداخلها يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكجسين إلى الأطراف، مما يؤدي إلى تحول اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق أو الأرجواني.



3- تنميل اليدين

تغير لون الأطراف إلى الأزرق عند مرض الكوليسترول ليس الدليل الوحيد على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، بل هناك عرض آخر يجب الانتباه إليه وهو تنميل اليدين والقدمين.



4- اصفرار خطوط اليدين

إذا تغيرت خطوط كف اليدين إلى اللون الأصفر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد، خاصةً إذا ظهرت نتوءات صفراء حول العين في نفس الوقت.