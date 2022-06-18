الوكيل الإخباري - يُعرَّف الكبت النفسي بأنه دفع الأفكار غير المرغوب فيها والعواطف والذكريات والتخيلات وغير ذلك من الإدراك الواعي؛ لكي لا يُصاب بالتفكير بها بعد الآن. ولكن ما الذي يعنيه "عدم التفكير" في شيء ما؟ ربما في عالم مثالي، قد يعني ذلك أن الفكر قد ذهب، ومُحي، ولم يعد يؤثر عليك بأي شكل من الأشكال، ولكن لسوء الحظ، لا يعمل الدماغ البشري بهذه الطريقة.

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ولا يخبرنا علماء النفس دائماً ما إذا كانوا يتحدثون عن التعبير عن الفكر أو يتحدثون عن التعبير العاطفي، ولكن بشكل عام، يُعتقد أن هذين النوعين من القمع مختلفان، لذا فلنتحدث عن مدى اختلافهما.





أعراض الكبت النفسي

الكبت النفسي ينتج عنه مجموعة من الأعراض، وهي كالآتي:

-الكآبة.

-ضغط دم مرتفع.

-مرض قلبي.

-مشاكل في الجهاز الهضمي.

-الالتهابات.

-طاقة منخفضة.

-الشعور بالألم.



قد يكون لديك أيضاً مشاكل في علاقاتك، حيث تواجهين مشكلة في:

-التعبير عما تحتاجينه.

-مواجهة الصراعات.

-الشعور بالارتباط مع الآخرين.

سيدتي