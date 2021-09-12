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الأحد، 12-09-2021 11:24 ص

أعراض النوبة القلبية

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الوكيل الإخباري - تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب فجأة، ويحدث هذا عند انسداد الشريان التاجي الذي يوصل الدم إلى القلب بسبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى حدوث ألم شديد في الصدر .

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يؤكد الأطباء أنه من المهم زيادة وعي الناس بالأعراض التي يمكن أن تسبب النوبة القلبية، مما يوفر استجابة سريعة للعلامات التحذيرية ويزيد من فرص إنقاذ المرضى. 


وتحدثت أبحاث نشرت في مجلة "إكسبريس" و"مجلة الأمراض الصدرية والقلبية الاسكتلندية" عن الأعراض البدائية للنوبات القلبية، التي تبدأ عادة بألم في منتصف الصدر وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرقبة والفك والأذنين والذراعين والمعصمين.


وأبلغ المرضى الذين نجوا من نوبة قلبية عن أعراض وأحاسيس أخرى في الصدر مثل: الإحساس بالخطورة، واحتراق بالصدر، الخجل الشديد، الضغط أو الاحتقان في منطقة الصدر، إحساس بثقل وأوجاع في الصدر، انزعاج مشابه لعسر الهضم أو حرقة المعدة.


وتشمل الأعراض التي قد تشير إلى نوبة قلبية أيضا: ألم في الرقبة أو الفك أو الظهر وأسفل الذراع اليسرى أو كلا الذراعين، إحساس الغثيان، الشعور بالتعرق واللزوجة، شحوب الوجه، الشعور بالضيق العام والخوف، زيادة في شعور القلق، الشعور بضيق في التنفس، والإحساس بالدوخة، وينصح الخبراء بطلب المساعدة الطبية الفورية في حال حدوث هذه الأعراض.


ويساعد نمط الحياة الصحي في الوقاية من النوبات القلبية ويمنع حدوثها، كما يسهم نمط الحياة الصحي والنشاط الجسدي بالإضافة إلى الطريقة التي نتعامل بها مع ضغوطات وتوترات الحياة في التعافي من النوبة القلبية.

 

المصدر - لبنان 24 

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