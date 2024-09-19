من الفئة الأقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية؟

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن الرضا عن الحياة يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في مرحلة البلوغ.

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