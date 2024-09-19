علاج التهاب الحلق عند الأطفال منزليًا.. متى تختفي الأعراض؟

الوكيل الإخباري- يعتبر التهاب الحلق من الأمراض الشائعة بين الأطفال، ويسبب لهم مجموعة من الأعراض المزعجة، لذلك يجب على الأمهات اصطحابهم للطبيب المختص، لوصف العلاج المناسب لهم.

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علاج التهاب الحلق عند الأطفال في المنزل