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علاج التهاب الحلق عند الأطفال منزليًا.. متى تختفي الأعراض؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 01:09 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر التهاب الحلق من الأمراض الشائعة بين الأطفال، ويسبب لهم مجموعة من الأعراض المزعجة، لذلك يجب على الأمهات اصطحابهم للطبيب المختص، لوصف العلاج المناسب لهم.

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علاج التهاب الحلق عند الأطفال في المنزل

 1- تناول السوائل الدافئة، مثل الزنجبيل أو الينسون أو الحلبة، أو شوربة الدجاج أو شوربة الخضار ولسان العصفور، يساعد في تهدئة الحلق، ويساعد على تنقية الأغشية المخاطية والحفاظ على تدفق الهواء ومنع التهابات الجيوب الأنفية، ويحد من السعال.

2- تناول السوائل الباردة أو المجمدة.

3- الغرغرة بالماء المالح.

4- عدم مشاركة أدوات الطعام والأكواب مع الآخرين.

5- تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أو أعراض البرد.

6- زيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية أو الصناعية على مدار اليوم.

7- إذا كان الطفل يتناول الأطعمة الصلبة، يفضل تقديم الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي، لتقوية جهازه المناعي.

8- استخدام مرطب هواء بالغرفة، حتى يستطيع الرضيع التنفس بسهولة.

متى تختفي أعراض التهاب الحلق عند الأطفال؟
تختفى معظم حالات التهاب الحلق في غضون 3 إلى 10 أيام، إذا كانت ناجمة عن عدوى فيروسية، مثل الزكام، وإذا كانت العدوى بكتيرية فقد يستمر التهاب الحلق لفترة أطول، إذا لم يتم علاجه بالمضادات الحيوية أو الأدوية المناسبة.

 
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