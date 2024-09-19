علاج التهاب الحلق عند الأطفال منزليًا.. متى تختفي الأعراض؟

علاج التهاب الحلق عند الأطفال في المنزل
2- تناول السوائل الباردة أو المجمدة.
3- الغرغرة بالماء المالح.
4- عدم مشاركة أدوات الطعام والأكواب مع الآخرين.
5- تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أو أعراض البرد.
6- زيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية أو الصناعية على مدار اليوم.
7- إذا كان الطفل يتناول الأطعمة الصلبة، يفضل تقديم الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي، لتقوية جهازه المناعي.
8- استخدام مرطب هواء بالغرفة، حتى يستطيع الرضيع التنفس بسهولة.
متى تختفي أعراض التهاب الحلق عند الأطفال؟
تختفى معظم حالات التهاب الحلق في غضون 3 إلى 10 أيام، إذا كانت ناجمة عن عدوى فيروسية، مثل الزكام، وإذا كانت العدوى بكتيرية فقد يستمر التهاب الحلق لفترة أطول، إذا لم يتم علاجه بالمضادات الحيوية أو الأدوية المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
"تظهر في شعرك ".. علامة غير متوقعة لإرتفاع الكوليسترول
-
من الفئة الأقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية؟
-
ما الذي تعرفه عن متحور كورونا الجديد "الأكثر عدوى"؟
-
ماذا يحدث لطفلِك عند تناول الباذنجان؟
-
حروق العين بسبب الشمس.. 6 علامات تنذرك بالخطر
-
إليك أعراضه.. هل ضغط الأذن حالة خطيرة؟
-
تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم
-
طبيب يوضح أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين