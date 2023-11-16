أعراض تشير إلى أن الغدة الدرقية لديك تحولت إلى سرطانية

الوكيل الإخباري - تنتشر الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم، وغالباً ما تكون هذه الأمراض حميدة، و يمكن أن تحدث أمراض الغدة الدرقية الخبيثة في حوالي 5٪ من الحالات، والتي تظهر على شكل تضخم في الغدة الدرقية.



هناك عدة أشكال من سرطان الغدة الدرقية، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية الحليمي الذي يعد الأكثر شيوعاً، والسرطان الجريبي، والسرطان النخاعي، والسرطان الكشمي، وسرطان الغدد الليمفاوية، وغيرها من أنواع السرطان.

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أعراض سرطان الغدة الدرقية

من الأعراض النموذجية لسرطان الغدة الدرقية تورم الرقبة، وعادة ما يكون هناك تورم واحد فقط أو عدة تورمات. قد يعاني المريض من زيادة الوزن، وانخفاض الشهية، وانخفاض التعرق، والحساسية الباردة، وأعراض قصور الغدة الدرقية الأخرى ذات الصلة. وقد يبدأ أحياناً تضخم الغدة الدرقية طويل الأمد في النمو بسرعة، وينجم صعوبات في التنفس أو البلع عن ضغط القصبة الهوائية أو أنبوب الطعام في حالات التورمات الكبيرة جداً أو الأورام الخبيثة المتقدمة.





البحة الصوتية هي في كثير من الأحيان عرض آخر. ويمكن أن يشعر المريض بعدم الراحة في العظام أو الكسر إذا انتقل سرطان الغدة الدرقية إلى مناطق بعيدة، مثل العظام.



أسباب سرطان الغدة الدرقية

يقول الدكتور أكشات مالك، جراح سرطان الرأس والرقبة، مستشفى ماكس سوبر التخصصي بنيودلهي: "هناك عدة أسباب لسرطان الغدة الدرقية مثل التعرض للإشعاع أثناء الطفولة، والتاريخ العائلي لسرطان الغدة الدرقية، والطفرات الجينية المرتبطة بالسرطان الحليمي. كما تعد المناطق التي تعاني من نقص اليود أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية والسرطان الجريبي”



علاج سرطان الغدة الدرقية

يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية على عدد من المتغيرات، وتشمل حجم الآفة، والعمر، والجنس. في معظم الحالات، تكون الجراحة هي المسار المفضل للعلاج. قد تكون هناك حاجة إلى استئصال نصف الغدة الدرقية أو استئصال الغدة الدرقية بالكامل. بالإضافة إلى الغدة الدرقية، قد تكون هناك حاجة لإزالة العقد الليمفاوية في الرقبة، وإذا تأثرت العقد الليمفاوية في الصدر أيضاً، فسيتم إزالتها.

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