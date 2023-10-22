الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ويؤكد ضرورة وقف الحرب

"اليونيسف" تطلق تحذيرا عاجلا بشأن أطفال غزة

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

هل ستتأثر مصر بالاعصار "تيج" ؟

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شهيداً

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

عاجل

كتائب القسام تستهدف "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

الأحد، 22-10-2023 03:35 م

فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

14117


الوكيل الإخباري - وفقا للبروفيسورة أولغا ليسنياك، رئيسة الجمعية الروسية لهشاشة العظام، هناك ثلاث فئات من الأشخاص هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

اضافة اعلان


وتشير البروفيسورة إلى أن هشاشة العظام، مرض تبدو فيه العظام وكأنها تذوب، ويقل وزنها، وتفقد قوتها. وتتعرض عدة فئات من الناس لخطر الإصابة بهشاشة العظام: النساء فوق سن 50 عاما، والنساء الحوامل، وكبار السن الذين يعانون من أمراض معينة.

 

وتقول: "إن أكبر مجموعة من الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هم النساء فوق سن 50 عاما. تصاب النساء بالمرض بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية، هرمون الاستروجين. لأن الطبيعة تحمي أنسجة العظام لدى المرأة الشابة، لأن الكالسيوم يكون ضروريا أثناء الحمل. ولكن بعد 50 عاما، بعد انقطاع الطمث ينخفض مستوى هرمون الاستروجين، وتبدأ التغييرات في أنسجة العظام. ولكن إذا بدأت المرأة أثناء انقطاع الطمث العلاج الهرموني بالهرمونات الجنسية الأنثوية، فلن تتعرض لهذا الخطر".


ولكن هناك حالات تعاني فيها النساء الشابات من هشاشة العظام على خلفية الحمل وإرضاع الطفل. وهذا يدل على أنها كانت تعاني قبل الحمل من نقص العناصر المعدنية في جسمها.


والفئة الأخرى المعرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤثر سلبا في العظام.


وتقول: "فمثلا، يمكن أن يكون الانسمام الدرقي - زيادة وظيفة الغدة الدرقية أو فرط نشاط غدة جارة الدرقية. وهذه أمراض روماتيزمية كثيرة، وأمراض الدم والكلى والرئتين. فمثلا يمكن أن تحدث هشاشة العظام بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يتطور لدى المدخنين. والقائمة تطول".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1598739247_970_25572_

طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف

2022_5_23_15_48_46_557

فاكهة الجاك فروت.. إليك فوائدها الصحية

2023_5_7_14_35_13_396

صعوبة الاستيقاظ من النوم- ما السبب؟

20231022102624741

المشي قبل الجراحة يقلل المضاعفات

583b2367034967a0ce937601bc54708f1734317f

دراسة: النوم أقل من 5 ساعات في الليلة قد يزيد خطر الاكتئاب!

2021_10_24_15_26_3_921

كيف تحاربين سرطان الثدي بهذا النظام الغذائي؟

أخبار متعلقة
عين-الجمل-المكسرات

لعظام قوية.. 10 مكسرات وفواكه جافة

2023101317313785TP

أسباب لضرورة تناول البيض يومياً

examples-of-Mediterranean-food

لإطالة العمر بدون أمراض.. 9 عناصر غذائية مهمة للمرأة

2019_2_10_19_9_7_740

أسباب ارتفاع ضغط الدم

1246349707

هل تشعرين بالبرد أثناء الحمل؟.. إليكِ الأسباب