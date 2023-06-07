أعراض صامتة لا تتجاهلها .. تشير الى ارتفاع الكوليسترول بالدم

الوكيل الإخباري- يجب فحص الفم جيدًا من حينٍ لآخر، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على أجزائه، تحديدًا اللسان، تدل على المعاناة من ارتفاع الكوليسترول بالدم.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي، أعراض ارتفاع الكوليسترول في الفم، وفقًا لموقعي "Times of india" و"Express".



أعراض ارتفاع الكوليسترول في الفم

في المراحل المتأخرة، يرتسب الكوليسترول المرتفع في الجدران الداخلية للشرايين، مما يعرضها للضيق أو الانسداد، ومن ثم يواجه الدم المحمل بالأكسجين صعوبة كبيرة في التدفق داخلها بانسيابية.



ويعتبر اللسان من الأجزاء التي تتضرر في الجسم من نقص التروية الدموية، حيث تطرأ عليه التغيرات التالية:



- تضخم اللسان.



- تغير لون اللسان إلى الأزرق أو الأرجواني.



- ظهور بقعة زرقاء أو بنفسجية على طرف اللسان.



- اسمرار أو التواء الأوردة تحت اللسان.



- زيادة سمك الأوردة تحت اللسان.



وارتفاع الكوليسترول ليس المرض الوحيد الذي يتسبب في حدوث هذه التغيرات، بل تنتج أيضًا عن:



- سرطان اللسان، الذي يتسبب في تغير لون الفم بالكامل من الداخل إلى الأحمر الداكن أو الأرجواني.



- نقص الفيتامنيات.



علاوة على ذلك، كشفت دراسة سابقة، أن الأشخاص المصابين بالتهاب دواعم السن -التهاب حاد يصيب اللثة ويسبب فقدان الأسنان- ترتفع لديهم مستويات الكوليسترول بالدم.



وفي بعض الأحيان، قد تشير رائحة الفم الكريهة إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم، خاصةً إذا كانت مستمرة ولا يمكن التخلص منها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون وغسول الفم.



الكونسلتو الطبي