هل منتجات الألبان ترفع الكوليسترول؟

الوكيل الاخباري-يعتبر الحليب مصدر هائل للبروتينات والعناصر الغذائية، كما يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، ويوفر ثلث الحصص اليومية الموصى بها من الكالسيوم. يحتوي حليب البقر أيضًا على البوتاسيوم، مما قد يساعد على تجنب ارتفاع ضغط الدم عن طريق طرد الصوديوم من الجسم.

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وعلى من الرغم من احتوائه على الكثير من الفوائد الصحية، فإن حليب الأبقار كامل الدسم يحتوي على سعرات حرارية ودهون وكوليسترول أكثر من أي شكل آخر من أشكال الحليب.



وبالتالي يجب اختيار منتجات الألبان المصنوعة من حليب الصويا واللوز والأرز وجوز الهند باعتبارها مصادر نباتية قليلة الكوليسترول والسعرات الحرارية بدلاً من حليب الأبقار، كما يمكن اختيار الحليب خالي الدسم.



مع العلم أن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تناول منتجات الألبان كاملة الدسم، باعتبارهم في فترات النمو والتطور، وهم النساء الحوامل اللاتي تحتاج الأجنة لديهن إلى تلك العناصر الغذائية والأطفال فوق سن سنتين والمراهقين الذين تحتاج أجسامهم إلى البروتين والكالسيوم وفيتامين د.



الكونسلتو الطبي

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