فئات أكثر عرضة للاصابة بالنوبة القلبية

الوكيل الإخباري- جميع الأشخاص معرضون لأمراض القلب، ولكن هناك فئات عرضة للإصابة بها أكثر من الآخرين، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .

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وقال شعبان إن الإفراط في تناول الطعام لا يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي فقط، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.



وأوصى استشاري أمراض القلب بعدم طهي الطعام بالسمن الصناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ومن ثم الإصابة بانسداد الشرايين.



وأشار شعبان إلى خطورة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة على صحة القلب، مثل الخبز والمكرونة والمعجنات، مشددًا على ضرورة تجنبها تمامًا.



وشدد على ضرورة إدراج الخضراوات والفواكه في النظام الغذائي اليومي، لأن هناك علاقة بين عدم تناولهما وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.



وأكد أن هناك فئات أخرى عرضة للإصابة بأمراض القلب منها النوبة القلبية " احتشاء عضلة القلب " ، وهي:

- الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية.

- الأشخاص الذين يتناولون العصائر المعلبة.

- الأشخاص الذين لا يشرون ما يكفي من الماء.

- قليلو الحركة.

- الأشخاص الذين ينامون مباشرة بعد تناول وجبة العشاء.

- مدخنو السجائر والشيشة.

- الأشخاص الذين يجالسون المدخنين.

- الأشخاص الذين يفرطون في تناول المسكنات.

- الأشخاص الذين يتعرضون للضغط العصبي دائمًا.



الكونسلتو الطبي

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