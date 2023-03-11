أعراض صديد اللوز وطرق علاجه .. متى تتوجه للطبيب؟

الوكيل الإخباري- التهاب الحلق من المشكلات التي يتعرض لها الكثيرين خاصة في فصل الشتاء ومع تغيرات الفصول، وقد يصل الأمر إلى التهاب اللوزتين وينتج عنها ظهور بقع صديد بها، ما يؤدي إلى حالة من القلق.

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ونستعرض في السياق التالي، أعراض صديد اللوز وطرق علاجه والوقاية منه.



قال الدكتور أمير عمران، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مصر ، إن حدوث التهاب اللوزتين أثناء تغيرات الفصول أمر طبيعي ولا يستدعي القلق، وهذا يعني أن الجسم في حالة مقاومة لبكتيريا أو عدوى تهاجمه.



وأوضح عمران، أن علاج صديد اللوزتين، له شقين، العلاج الدوائي، والعلاج المنزلي، لافتًا إلى أن العلاج بالأدوية يتمثل في، تناول المضادات الحيوية بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المختص، وأن يتم أخذ الجرعة الموصي بها الطبيب كاملة وفي المواعيد التي يحددها، مع أقراص الاستحلاب التي تهدئ من التهاب الحلق، وتناول أدوية خافضة للحرارة.



وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك بعض الإجراءات المنزلية التي تلعب دورًا كبيرًا في إتمام الشفاء، وهي:



- الخلود للراحة وعدم بذل مجهود.

- الإكثار من شرب الماء.

- الإكثار من شرب السوائل الدافئة، للحفاظ على رطوبة الحلق.

- الغرغرة بالماء والملح.

- الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- الابتعاد عن التدخين، لأنه من أبرز الأشياء التي تهيج الحلق.

- الابتعاد عن الهواء الملوث.



أعراض صديد اللوزتين

وكشف عمران، عن أعراض الإصابة بصديد اللوز، وهي:

- ظهور بقع بيضاء على اللوزتين.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- صداع.

- اصفرار في العين.

- رائحة فم كريهة.

- انسداد في الأنف.

- ألم عند البلع.

- تورم الغدد الليمفاوية.



متى يتم اللجوء للتدخل الجراحي؟

وأكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن من تنتابه أعراض التهابات اللوزتين مرة أو مرتين في العام، فهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا ولا يثير الزعر، وهنا لا يتطلب التدخل الجراحي.



وأشار إلى أنه في حالة أصيب الشخص بالتهاب اللوز من 5 إلى 7 مرات في العام، فهنا تكون التهابات مزمنة وتتطلب التدخل الجراحي لاستئصال اللوز، لأنه في هذه الحالة تسبب أضرار صحية على المفاصل وعلى الركبتين، لأنها تتسبب في الإصابة بالروماتيزم.



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