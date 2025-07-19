مدينة أوروبية تفرض حظراً للتجول على القاصرين

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في مدينة نيم الفرنسية فرض حظر تجول على القاصرين دون سن 16 عامًا، اعتبارًا من مساء الاثنين، وذلك بعد سلسلة من أعمال العنف وجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

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وذكرت صحيفة لوفيغارو أن الحظر يسري من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا في أكثر المناطق توترًا بالمدينة، ويستمر لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد. وأكدت بلدية نيم أن الهدف من الإجراء هو حماية القاصرين غير المصحوبين بذويهم ومنع استغلالهم أو تعرّضهم للعنف.



ويأتي هذا القرار بعد سلسلة إطلاق نار وتصفية حسابات بين العصابات، آخرها كان إطلاق نار في منطقة بسيفين، دون وقوع إصابات، إضافة إلى العثور على جثة شاب يبلغ 19 عامًا مقتولًا ومتفحمًا قرب نيم، يُعتقد أنها مرتبطة بالصراع بين العصابات.



ووفقًا للمدعية العامة في فرنسا ، فإن هذه الجرائم مرتبطة بأحداث مماثلة في أحياء بيسيفين، فالديغور، وماس دي مينغي. وأشارت السلطات إلى نية تعزيز الوجود الأمني خلال فترة الحظر.



ويحاكي هذا الإجراء ما يحدث في مدينة مرسيليا، حيث تستخدم شبكات التهريب القاصرين من مناطق فرنسية فقيرة للعمل في تجارة المخدرات تحت ضغط المال والتهديد.