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الخميس، 08-06-2023 12:16 م

أعراض في الفم تشير الى مرض السكري

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الوكيل الإخباري- من الضروري الاهتمام بفحص الفم جيدًا بشكل دوري، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه، تدل على الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

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نستعرض في السطور التالية، أعراض السكري في الفم، وفقًا لموقع "Every Day Health".

 

أعراض السكري في الفم


1- جفاف الفم
يجب الحذر من جفاف الفم، لأنه قد ينذر بخطر الإصابة بالنمط الثاني من السكري، خاصةً إذا كان الشخص يعاني أيضًا من كثرة التبول والشعور الشديد بالعطش.
ويحدث جفاف الفم عند مرضى السكري، بسبب زيادة إنتاج الكلى للبول، في محاولة منها لطرد السكر الزائد عن حاجة الجسم، ومن ثم ضبط مستوياته بالدم.


2- تسوس الأسنان
عندما ترتفع مستويات السكر بالدم، تزداد نسبة الجلوكوز في اللعاب، مما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان.


3- التهاب اللثة
تسوس الأسنان ليس الضرر الوحيد الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في اللعاب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.


4- تقرحات الفم
إذا كنت تصاب بتقرحات الفم بشكل متكرر، فهذا دليل على الإصابة بالسكري، لأن ارتفاع سكر الدم يجعل الجسم أقل قدرة على مكافحة الفطريات المسببة لهذه المشكلة.


ويتسبب ارتفاع سكر الدم في إبطاء عملية التئام الجروح، لذلك تستغرق تقرحات الفم وقتًا طويلًا في الشفاء.


5- اللسان المشعر
في دراسة أجريت في مايو عام 2019، وجد الباجثون أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم مخاطر أكبر للإصابة باللسان المشعر.


واللسان المشعر عبارة مرض ينتج عن جفاف الفم، يتسبب في ظهور نتوءات تشبه الشعر الأسود الصغير على سطح اللسان

 

6- اصفرار اللسان
ارتفاع السكر في اللعاب يزيد من نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، مما يؤدي إلى تغير لون اللسان إلى الأصفر.

 

الكونسلتو الطبي

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