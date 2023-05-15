7 نصائح للحفاظ على السكر "تحت السيطرة"

الوكيل الإخباري- يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة السكرية في زيادة خطر التعرض لحالات مرضية، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، فكيف يمكن الحفاظ على تناولها في نطاق السيطرة؟



نستعرض في السطور التالية، مجموعة من النصائح للحفاظ على تناول السكر تحت السيطرة، وفقًا لما ذكره موقع "Live strong".



نصائح للحفاظ على تناول السكر تحت السيطرة

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1-تجنب شرب السكريات



تعد المشروبات المحلاة بالسكر من المصادر الرئيسية للسكريات المضافة في النظام الغذائي، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحتوي المشروبات الغازية سعة 17 أونصة أي نحو نصف لتر على 55 جرامًا من السكريات المضافة، أي أكثر من ضعف كمية السكريات المضافة الموصى بها لبعض الأشخاص في اليوم، كما تحتوي العصائر ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي المحلى على كميات كبيرة من السكريات المضافة.



يقول خبراء التغذية، إن إحدى أبسط الطرق لتقليل السكريات المضافة هي اختيار المشروبات بدون سكر أو سعرات حرارية.



2-عدم الإفراط في شرب العصائر

العصائر هي وسيلة رائعة للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية في وجبة واحدة، ولكن لا يجب الإفراط في تناول الفاكهة أو إضافة مجموعة كبيرة منها في شراب واحد، خاصًة إذا كنت لا تضيف ما يكفي من البروتين أو الدهون الصحية لتحقيق التوازن الطبيعي.



ويوصي خبراء التغذية بالالتزام بنصف كوب من الفاكهة واختيار نوع أو نوعين، مثل العنب البري ونصف موزة.



كما يمكن أيضًا أن يساعد مزج العصائر مع حليب البقر أو حليب الجوز غير المحلى أو الماء على استقرار نسبة السكر في الدم بعد احتساء العصير.



3-تناول قدر محدد من الحلويات

إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في الكمية التي تتناولها من الحلويات، فحاول شراء الحلويات المغلفة بشكل فردي، مثل ألواح الشوكولاتة الداكنة الصغيرة، التي تحتوي على 5.5 جرام فقط من السكر المضاف لكل لوح، أو



4-تقليل تناول الأطعمة الخالية من السكر

بينما يمكن أن تساعدك الأطعمة الخالية من السكر في تقليل السعرات الحرارية، تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه المنتجات قد يتداخل مع استقلاب الجلوكوز، ويؤثر سلبًا على تكوين ميكروبيوم الأمعاء ويزيد بالفعل من الرغبة الشديدة في تناول السكر بمرور الوقت .



5-اقتران الحلويات بالبروتين أو الدهون

يساعد الجمع بين الأطعمة السكرية والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية على إبطاء معدل دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم، وكلما دخل الجلوكوز بشكل أبطأ في الدورة الدموية، قلَّت طفرات وانهيارات الطاقة التي نشعر بها.



6-اختيار أنواع مناسبة من صلصة الطمالطم

الكاتشب وتوابل السلطة يمكن أن تحتوي على مواد تحلية أيضًا، ونظرًا لأن الطماطم فاكهة، فإن صلصة الطماطم تحتوي على حوالي 4 إلى 5 جرامات من السكر الطبيعي لكل وجبة، ولكن نظرًا لأن الطماطم شديدة الحموضة، فإن معظم العلامات التجارية تضيف المزيد من السكر إلى الصلصة لموازنة الحموضة.



لذا، يوصي باختيار ماركات لا تحتوي على سكر مضاف للمساعدة في الحفاظ على إجمالي استهلاك السكر لليوم منخفضًا.



7-فحص ملصقات التغذية

ينصح خبراء التغذية بفحص الملصقات الموجودة على المنتجات الغذائية لمعرفة محتواها من السكر المضاف، وحساب ما يحتاجه الجسم خلال اليوم وتجنب الزيادة عن الحد المناسب.

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