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الخميس، 08-09-2022 12:26 م

أعراض نقص فيتامين ب 12

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الوكيل الإخباري -  يعاني البعض من أعراض تعب وخمول بشكل مستمر دون فهم السبب، ويعزو الأطباء هذا الخمول بشكل جزئي إلى نقص فيتامين ب 12.

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ويتواجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية عادة، ويسبب عدم حصول الإنسان على ما يكفي منه، في العديد من المشاكل الصحية.

أعراض نقص فيتامين ب 12

1- شحوب الجلد
قد يلاحظ أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 أن بشرتهم تبدأ في التحول إلى لون أصفر شاحب، يحدث ذلك لأن نقص فيتامين ب 12 يؤدي إلى تكسير المزيد من خلايا الدم الحمراء.

 

2- اللسان الأحمر الملتهب
إذا لاحظت أي تغيرات في شكل أو مظهر لسانك، أو شعرت بألم في اللسان، يجب أن ترى الطبيب على الفور لأن هذه واحدة من أكبر علامات نقص فيتامين ب 12.

 

3- تغييرات في رؤيتك
إن اكتشاف أن بصرك يزداد سوءًا هو جزء طبيعي من التقدم في السن، ولكن إذا لاحظت تغيرات كبيرة خلال فترة قصيرة، فمن الجدير اعتبار نقص فيتامين ب 12 ربما يكون سببا لذلك.

 

4- تغير في القدرات العصبية
تتأثر كل من الذاكرة والفهم بمستويات فيتامين ب 12 لدينا، حيث ربطت دراسة أجراها معهد كاليفورنيا لعلوم الأعصاب السلوكية وعلم النفس، بين نقص هذا الفيتامين ومعدلات الاكتئاب المرتفعة.

 

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