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الأحد، 20-03-2022 12:11 م

أفكار لعصائر مذهلة تقضي على الدهون في منطقة البطن ..تعرف عليها!

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الوكيل الإخباري - يسعى الكثير من الأشخاص للتخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بـ"الكرش"، وذلك لتجنب عدد من المشاكل الصحية بسبب مكان وجودها على الجسم، إضافة إلى المحافظة على قوام متناسق.

لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص دهون البطن فإن العصائر الصحية تعد إضافة جيدة لنظامك الغذائي فهي تساعدك على البقاء ممتلئا حال تناولت كوباً واحدا في بداية صباحك أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

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وإليك أبرز الأفكار لعصائر صحية تحارب الدهون وتشعرك بالشبع لأكبر وقت:
1 - عصير الأفوكادو والتوت
هذا العصير النباتي يتضمن 3 أنواع من التوت (العنب البري والتوت والعليق) مع حليب الكاجو الذي سيساعدك في التخلص من تراكم الدهون مع إضافة نوع من البروتين المفضل لديك.


2 - السبانخ والأفوكادو مع بذور الكتان
إن إضافة بذور الكتان في هذا العصير الذي يحتوي على السبانخ والأفوكادو لن يساعدك فقط على الشعور بالشبع لفترة أطول ولكن له بعض الفوائد الصحية الإضافية. فبذور الكتان مليئة بالقشور، وهي مركبات نباتية تظهر فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السرطان وتوازن الهرمونات.

 

3 - الشوكولاتة الداكنة مع الموز والمكسرات
ينصح دائماً بإضافة المكسرات الكاملة، والبذور، والشوفان على العصائر الصحية لحرق دهون البطن بشكل أسرع.


4 - عصير التوت والقرنبيط
قد يكون اضافة القرنبيط "غريبة"، ولكن هذا المكون يمنح العصير كمية من الألياف التي ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وأيضا يمكنك اضافة البروتين المفضل لديك.

 

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