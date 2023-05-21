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الأحد، 21-05-2023 04:42 م

ألم الأذن بعد استئصال اللوزتين.. بما يشير؟

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الوكيل الإخباري- استئصال اللوزتين هو استئصال جراحي يتم إجراؤه لعلاج مشاكل التنفس المرتبطة بالنوم أو الالتهابات المتكررة، عادًة ما يعاني البعض من آلام في الأذن بعد استئصال اللوزتين.. ولكن ما السبب في ذلك؟

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نستعرض في التقرير التالي أسباب آلام الأذن بعد استئصال اللوزتين، وفقًا لـ "Cleveland clinic".


ألم الأذن بعد استئصال اللوزتين

ألم الأذن بعد عملية استئصال اللوزتين عرض شائع، ولكن لا يحدث نتيجة التهاب في الأذن نفسها، بل يكون المصدر هو موضع الاستئصال إذ تشترك بعض الأعصاب الحسية التي توجد في منطقة اللوزتين مع بعض مناطق الإحساس في الأذن.

يختلف الشعور بألم الأذن بين الأشخاص بحسب قدرة الجسم على التعافي من الجراحة ومدى استجابة الشخص للعلاج ما بعد الجراحة، ولا يحتاج الشخص لعلاج مخصص للأذن بل يمكن القيام ببعض الخطوات البسيطة التي قد تساعد في تخفيف الألم:


-استخدام كمادات دافئة على منطقة الرقبة موضع اللوزتين.


- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.


- إجراء بعض تمارين الفك التي تساعد على سرعة الشفاء، مثل مضغ العلكة.


- تناول الأطعمة الباردة التي تساعد على تخفيف الالتهاب، مما يقلل الشعور بالألم.


ما مضاعفات استئصال اللوزتين؟


عملية استئصال اللوزتين لم تعد إجراء معقد، ولكن أيضًا هي تعد إجراء جراحي يستلزم تخدير كلي، لذا قد يتعرض البعض لمخاطر محتملة، تتمثل فيما يلي:


- العدوى.


- نزيف شديد إما أثناء أو بعد استئصال اللوزتين.


- تورم اللسان أو سقف الحلق.


- مضاعفات خاصة بالتخدير الكلي.


- جروح بالفم.


ما وقت الشفاء من استئصال اللوزتين؟


في المتوسط يصل معظم الأشخاص إلى الشفاء التام في غضون أسبوعين تقريبًا، يعتمد وقت التعافي الكلي على عدة عوامل قدرة الجسم على التعافي، وما إذا كان الشخص تعرض لأي مضاعفات، مدى الالتزام بتعليمات الطبيب في العلاج والأكل، العمر.


يتعرض الشخص للكثير من الأعراض التي تهدأ بملرور الأيام، بعد يوم إلى يومين بعد استئصال اللوزتين، مثل:


-ألم الحلق.


- حمى منخفضة الدرجة.


- التعب.


- رائحة الفم الكريهة.


- صعوبة الكلام.


- بحة في الصوت.


- الشعور بتضخم الحلق بسبب التورم.


3 إلى 5 أيام بعد استئصال اللوزتين:


-استمرار التهاب الحلق، والذي قد يتفاقم في اليوم الثالث أو الرابع.


- تعب.


من 5 إلى 10 أيام بعد استئصال اللوزتين


-نزيفًا خفيفًا يحدث عندما تتساقط القشور في النهاية.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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