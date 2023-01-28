أمراض القلب في وقت مبكر خطر على الذاكرة

الوكيل الإخباري-وجد بحث جديد أن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر يكونون أكثر عرضة 3 مرات لمشاكل الذاكرة والتدهور المعرفي في منتصف العمر وأواخره.



ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تابع الباحثون 3146 شخصاً في 4 مدن أمريكية لمدة 30 عاماً، وخضع المشاركون لاختبارات متابعة كل عامين إلى 5 سنوات، وتراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً في بداية الدراسة.



وأجريت الدراسة في "باسيفيك نيوروساينس إنستيتوت"، واختبر الباحثون عدة جوانب لدى المشاركين، هي: الطلاقة اللفظية، والإدراك العالمي، والذاكرة اللفظية، وسرعة معالجة المعلومات، والوظيفة التنفيذية.



وتبين أن أداء الذين أصيبوا بأمراض القلب قبل الـ 50 كان أسوأ في جميع الاختبارات المعرفية باستثناء الطلاقة اللفظية.



ومع ذلك، ارتبط انخفاض الطلاقة اللفظية بالأمراض القلبية المبكرة لدى النساء، وهو ارتباط لم يحدث عند الرجال.



وتشير تقارير طبية عديدة إلى ارتفاع معدل الإصابة عالمياً بأمراض القلب بين الشباب والبالغين في منتصف العمر خلال السنوات الأخيرة.

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