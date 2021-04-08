الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 08-04-2021 03:14 م

أمراض خطيرة يمكن أن يشير إليها التثاؤب المتكرر

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الوكيل الاخباري - التثاؤب هو عملية طبيعية تحقق العديد من الفوائد للجسم على الرغم من بساطتها، إذ يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتوسيع الرئتين وتجديد الهواء داخلهما وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى المذهلة.

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أشار أطباء إلى أن التثاؤب يعتبر طبيعيا ومفيدا عندما يكون ضمن الحد الطبيعي المقبول، ولكن إن كان متكررا بشكل ملفت للانتباه، فيمكن أن يكون دلالة على الإصابة بمرض خطير، وفقا لتقرير نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي.

 

يمكن أن يشير التثاؤب المتكرر إلى حدوث سكتة دماغية وشيكة، وفسر الأطباء هذا الأمر بأن التثاؤب يساعد على تنظيم درجة حرارة الدماغ والجسم، وبالتالي عندما يعاني الشخص من تثاؤب متكرر فهذا يعني أنه يعاني من درجة حرارة مرتفعة جدا، وقد يكون مصابا بالحمى، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية.


وأشارت الدراسات بدورها إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية يعانون من التثاؤب بشكل متكرر.

من جهة أخرى، يمكن أن يكون الاكتئاب سببا آخر للتثاؤب المتكرر، في هذه الحالة قد يكون السبب متعلقا بزيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم.

وأشار الأطباء إلى أن كثرة التثاؤب قد تشير إلى اضطراب الهرمونات في الجسم بشكل عام، الذي يمكن أن يحدث نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية، أو نتيجة وجود خلل في عمل جهاز الغدد الصماء.

لذا ينصح الأطباء بعدم إهمال ظاهرة التثاؤب المتكرر في حال حدوثها، وضرورة مراجعة الطبيب للتأكد من صحة الجسم ودرء المخاطر.

 

سبوتنيك

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