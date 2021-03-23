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الثلاثاء، 23-03-2021 08:40 م

دراسة تكشف طرقا للتعرف على أمراض خطيرة من خلال العين

كلام_عن_العيون


الوكيل الاخباري - يصف الخبراء والأطباء العين بأنها مرآة الجسم، وهذا الأمر شائع ومتداول منذ قديم الزمان، وليس أمرا حديثا.

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وأفاد الأطباء، بهذا الشأن، بأنه لا يمكن للعينين إظهار الحالة النفسية للشخص فحسب، بل يمكنهما أيضا إظهار المشاكل الصحية، ومعرفة نوعية الاضطراب الداخلي في الجسم من خلالهما، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي.

 

وقال الخبراء أنه يمكن معرفة أن الشخص مصاب ببعض الأمراض الخطيرة من خلال العينين. على سبيل المثال، يؤدي الانخفاض الحاد في نسبة جزيئات الهيموجلوبين في الدم، أو الإصابة بفقر الدم إلى تكوين غشاء شاحب اللون حول الجفن العلوي للعين، ومن خلال ملاحظة هذا التغير في العين يمكن تشخيص الحالة المرضية.

في حين يشير اصفرار بياض العين إلى وجود مشاكل في الكبد، لذا يوصي الأطباء دوما بمراجعة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة في حال ظهور وملاحظة مثل هذه الأعراض.


علاوة على ذلك، يشير الاحمرار الشديد في العين، وهو الأمر الأكثر شيوعا عند الكثير من الأشخاص، إلى زيادة ضغط الدم وتمزق الشعيرات الدموية.


وأوضح الأطباء بأنه قد يكون هذا الاحمرار نذيرا لحدوث نزيف دماغي، لذا يجب مراجعة الطبيب على الفور في حال حدوث احمرار شديد في العين.


كما يمكن أن تكون الحدقتين غير متكافئتان من حيث الحجم، إذ تتفاعل إحداهما مع الضوء بشكل أكبر من الأخرى، وهذا قد يكون ناجما عن وجود اضطرابات في الجهاز العصبي.

 

سبوتنيك

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