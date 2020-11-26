أمور تحميك من الإصابة بمرض الزهايمر

الوكيل الاخباري- مع انتشار مرض الزهايمر على نحو كبير في كل أنحاء العالم، ولا سيما في الدول العربية أيضاً، كما شهدنا حالات في بداية الستينيات من العمر.

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وللوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، تنصح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، بالآتي





- تجنّب السمنة:

إنَّ السمنة وزيادة الوزن المفرطة في منتصف العمر تتسبب في الإصابة بالزهايمر في سن مبكر. ولتخفيض خطر الإصابة، يجب إنقاص الوزن والامتناع عن تناول المأكولات الجاهزة والمعلّبة.





- تناول القهوة العربية:

يساعد شرب القهوة في تعزيز القدرة الإدراكية والذاكرة القصيرة المدى.





- إكليل الجبل:



لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية فوائد نبات إكليل الجبل ودوره الهامّ والفعّال في تعزيز الذاكرة وبالتالي مكافحة مرض الزهايمر.





- عصير الرمان:

يساهم عصير الرمان في الحدّ من تدهور حالة مريض الزهايمر استناداً إلى أبحاث علمية عديدة لغناه بمضادات الأكسدة الفعّالة.





- الطعام الصحي:



إنَّ تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر المغذية والمعادن، خصوصاً الأطعمة التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والمكريل...) والأفوكادو، والجوز واللوز وبذور دوار الشمس وزيت الزيتون، تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ في صحة جيدة والوقاية من الزهايمر .

المصدر: سيدتي



