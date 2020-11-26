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الخميس، 26-11-2020 10:56 ص

أمور تحميك من الإصابة بمرض الزهايمر

إلى جانب الفحوصات البدنية والتحاليل الطبية تعتبر الاختبارات النفسية من الأمور الهامة جدا لتشخيص الإصابة بالزهايمر


الوكيل الاخباري- مع انتشار  مرض الزهايمر على نحو كبير في كل أنحاء العالم، ولا سيما في الدول العربية أيضاً، كما شهدنا حالات في بداية الستينيات من العمر.

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وللوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، تنصح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، بالآتي



- تجنّب السمنة:
إنَّ السمنة وزيادة الوزن المفرطة في منتصف العمر تتسبب في الإصابة بالزهايمر في سن مبكر. ولتخفيض خطر الإصابة، يجب إنقاص الوزن والامتناع عن تناول المأكولات الجاهزة والمعلّبة.


- تناول القهوة العربية:
يساعد شرب القهوة في تعزيز القدرة الإدراكية والذاكرة القصيرة المدى.


- إكليل الجبل:

لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية فوائد نبات إكليل الجبل ودوره الهامّ والفعّال في تعزيز الذاكرة وبالتالي مكافحة مرض الزهايمر.


- عصير الرمان:
يساهم عصير الرمان في الحدّ من تدهور حالة مريض الزهايمر استناداً إلى أبحاث علمية عديدة لغناه بمضادات الأكسدة الفعّالة.


- الطعام الصحي:

إنَّ تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر المغذية والمعادن، خصوصاً الأطعمة التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والمكريل...) والأفوكادو، والجوز واللوز وبذور دوار الشمس وزيت الزيتون، تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ في صحة جيدة والوقاية من الزهايمر .

 

 

 

المصدر: سيدتي 


 




 

 


 

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