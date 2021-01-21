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الخميس، 21-01-2021 03:28 م

أهم 4 قواعد غذائية لإطالة العمر

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الوكيل الاخباري - تحدث خبير التغذية مارك جيلبرت عن الإرشادات الغذائية التي يمكنها تحسين الصحة وإطالة العمر.

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وبحسب ما قاله الخبير لموقع "إكسبريس" تتمثل الخطوة الأولى في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.


- نظام غذائي:
قال الخبير: إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.


- فيتامين د:
نفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت.

وأوضح أن "فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة ويساعد في الاستجابة المناعية للخلايا التائية".

- التوت:
كما أوصى جيلبرت بإضافة التوت إلى النظام الغذائي لأنه يحسن صحة القلب ويقوي المناعة ويخفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوت تدفق الدم الطبيعي ويمنع تراكم الكوليسترول.


- الشاي الأخضر:
لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، نصح خبير التغذية بشرب الشاي الأخضر بانتظام.


وخلص الخبير إلى أن الامتثال لجميع القواعد الأربعة، حتى في فترة زمنية قصيرة، يحسن بشكل كبير الحالة العامة للشخص، وعلى المدى الطويل، يزيد بشكل كبير من فرص العمر الطويل.

 

سبوتنيك

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