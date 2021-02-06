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السبت، 06-02-2021 12:51 م

أهم 7 مصادر للحصول على فيتامين د على مدار العام

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الوكيل الاخباري - يمثل فيتامين "د" أحد الفيتامينات الهامة التي تحتاجها أجسادنا بشكل دائم ومتواصل على مدار العام.

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وتمثل الشمس أحد أهم المصادر لهذا الفيتامين إلا أن الحجر الصحي في معظم دول العالم بسبب الجائحة بالإضافة للظروف المناخية، قلل من الحصول على الفيتامين عن طريق الشمس.


هذا ونشر موقع huffingtonpost، أهم 7 مصادر للحصول على هذا الفيتامين على مدار السنة، وهي:


1-أشعة الشمس: تمثل الشمس أحد المصادر الهامة لهذا الفيتامين، ويحصل أصحاب البشرة الفاتحة والبيضاء على حاجتهم من الفيتامين، من فصل الربيع حتى بداية الخريف عبر أشعة الشمس وحدها.


2-زيوت الأسماك: والتي يمثل فيها سمك السلمون أهم مصادرها بالإضافة، لسمك الماكريل والتونة المعلبة والرنجة والسردين والقريدس والمحار.


3-البيض: الذي يعتبر غنيا بالفيتامين الموجود في صفار البيض.


4-المكملات الغذائية: التي تمثل أسهل مصادر الحصول على الفيتامين، وينصح الأطباء بجرعة من 400IU بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وبدايات مارس/آذار، لتعزيز صحة العظام والعضلات.


أما أصحاب البشرة السمراء أو الداكنة فيتوجب عليهم المواظبة عليه طوال أيام السنة.


5-اللحم الأحمر: لحم البقر والغنم يحتوي على كمية مقبولة من فيتامين د.


6-الأطعمة المدعمة: كرقائق الذرة أو رقائق الحبوب التي تروج على أنها معززة بفيتامين د.


7-الفطر: والذي يمثل مصدرا جيدا للفيتامين، والذي يعتبر المصدر الوحيد غير الحيواني الذي يقدم كمية جيدة من فيتامين د.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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