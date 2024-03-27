الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس

الصفدي يبحث وقف الحرب في غزة مع المبعوث الياباني للسلام في الشرق الأوسط

تنفيذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية

الأردن ضمن الدول الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050

بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء، 27-03-2024 02:20 م

إجراءات وقائية لتجنب جفاف البشرة والجلد في رمضان

2015_7_21_16_34_28_353


الوكيل الإخباري - أكدت أخصائية البشرة، ريمة الجنحاني، أن عدداً كبيراً من السيدات يشتكين من جفاف البشرة والجلد خلال شهر رمضان، نتيجة الامتناع عن تناول المياه والمشروبات لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تقشر الجلد وإصابته بالتشققات، وأنه يمكن اعتماد بعض الإجراءات الوقائية البسيطة التي تساعد في التغلب على هذه المشكلات.

اضافة اعلان

 

ولفتت الأخصائية ريمة، إلى أن أهم أسباب حدوث جفاف في الجلد والبشرة قلة شرب المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وزيادة التعرق أثناء الصيام، ما يؤدي إلى نقص السوائل الموجودة بالجسم، وينتج عن ذلك قلة إفراز المواد الطبيعية المرطبة للجلد، أو الإفراط في تناول المشروبات المدرة للبول في الفترة ما بين الإفطار والصيام، إضافة إلى الإسراف في تناول المخللات والحلويات عند الإفطار والسحور.

 

وأشارت الأخصائية ريمة، إلى أن أعراض جفاف البشرة تتمثل في خشونة البشرة، والحكة الشديدة، والتشققات في الشفاه وقشور بالبشرة، ما يسبب التهابات جلدية ويجب الوقاية منها أو معالجتها في حالة وقوعها حتى لا يتفاقم الأمر، منوهة إلى ضرور عدم التعرض للشمس أو مكان مرتفع في درجة الحرارة لفترات طويلة خصوصاً أثناء الصيام.


نصائح
وأفادت الجنحاني، بأن طرق الوقاية من جفاف البشرة برمضان تتمثل بتناول المياه بكثرة في الفترة بين الفطور والسحور بما لا يقل عن لترين من المياه، وتناول الفواكه التي تحتوى على نسب كبيرة من المياه، والموز بصفة خاصة، لاحتوائه على البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، وجميعها عناصر تحافظ على ترطيب البشرة، وتقلل من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وكذلك الحرص على تناول الخيار عند وجبة السحور، للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها، لاحتوائه على «فيتامين أ» المجدد لخلايا الجسم، إضافة إلى استخدام الكريمات المرطبة للبشرة خلال نهار رمضان، والحرص على دهن المناطق المكشوفة بكريم واقٍ من الشمس، واستخدام الصابون المرطب والملطف للجلد الخالي من المواد الكيميائية.


ونوهت بأن الكثيرين يفضلون زيادة التوابل في الأكل وهو ما أمر غير صحي خاصة في شهر رمضان، لذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخصوصاً في وجبة الإفطار لأنها تزيد من احتياجات الجسم للماء، إضافة إلى أن استهلاك الملح يزيد من الشعور بالعطش، فينصح بتقليل الملح في السلطات والطهي.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2023-638156089926996344-699

التغذية المتوازنة للأطفال تعزز القدرة على الصيام

السبانخ-4-أضرار-عند-الإفراط-في-تناوله-1643439876955

السبانخ أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات

tbl_articles_article_24894_262211ae2b1-f817-435f-b3a7-329d0d3e7bda

ما هي أسباب نزيف الأنف؟

20243279323171570

عوامل ترفع خطر تضخم البواسير

479881

قلة النوم تضيف إلى العمر سنوات

tbl_articles_article_32422_51b6872188-8e09-4ccf-918f-b22ecae63a8d

هذا المشروب يخفف الشعور بالغثيان في رمضان

أخبار متعلقة
135-194537-important-keep-teeth-healthy-ramadan_700x400

نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

555555

نصائح لتعزيز الصحة العقلية في رمضان

19_2023-638156089926996344-699

متى يمكن أن يبدأ الطفل الصيام بشكل آمن؟

4d7026f1e65774cc64e5275c4658bc8a_w750_h500

ما الوقت المناسب لتناول الحلويات في رمضان؟

tbl_articles_article_29207_90398438205-6bbf-4b9c-9c59-524b38f68df4

هل التمر الهندي يرفع السكر؟

photo_٢٠٢٢-٠٤-٢١_٢٠-٤٩-٢٦-750x430

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟