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الخميس، 14-03-2024 12:44 م

هل التمر الهندي يرفع السكر؟

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الوكيل الإخباري - يعد التمر الهندي من المشروبات الرمضانية المفضلة عند الكثيرين، نظرًا لمذاقه اللذيذ واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

ومع ذلك، يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية شرب التمر الهندي خلال شهر رمضان المبارك، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن مرضى السكري ليسوا ممنوعين من تناول عصير التمر الهندي، بشرط تحضيره بطريقة صحية واستهلاكه باعتداله.


وأكدت ليندا أن التمر الهندي لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، ما لم يكن مضافًا إليه السكر الأبيض عند التحضير.


وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن التمر الهندي بدون سكر يحفز الجسم على إفراز إنزيم، يساعد بدوره على تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، مما يحافظ على توازن الجلوكوز بالدم.


ونقلًا عن بيانات منشورة في مجلة "علوم الأغذية والتكنولوجيا"، يعتبر التمر الهندي من الأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاع سكر الدم إطلاقًا.


ويتميز التمر الهندي باحتوائه على نسبة جيدة من معدن المغنسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في ضبط سكر الدم، عن طريق زيادة حساسية الإنسولين بالجسم، وفقًا لموقع "Livestrong".


وأوضحت أن التمر الهندي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في:
- تنشيط الدورة الدموية.
- تنظيم ضربات القلب.
- تقوية عضلة القلب.
- الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.


واختتمت ليندا حديثها بالإشارة إلى أن التمر الهندي يوفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة بالجسم.

 

الكونسلتو 

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