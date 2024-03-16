نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

الوكيل الإخباري - يعدّ شهر رمضان فرصة مثالية لتحسين صحتنا العامة مع تغيُّر نمط الحياة والتغذية. هذا التغيُّر قد يؤثر كثيراً على صحة الفم والأسنان.

اضافة اعلان



فالصيام، يؤدي إلى تغيُّرات في الفم بسبب قلة إفراز اللُعاب الذي يساعد على تنظيف الفم من بقايا الطعام ومنع تراكم البكتيريا، وكذلك الجفاف، لقلة شرب الماء في النهار، ما يزيد من فرص الإصابة برائحة الفم الكريهة.



كذلك، يزيد الإكثار من تناول السكريات والحلويات بعد الإفطار من احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان.

وللعناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان نقدم لكِ الدليل التالي:

• تنظيف الأسنان مرتين يوميًا: يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

• استخدام خيط الأسنان: يُساعد استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا على إزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، إذ لا تصل إليها فرشاة الأسنان.

• شرب الكثير من الماء: يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة الفم ومنع جفافه.

• التقليل من السكريات: يُمكن أن تُسبب الأطعمة السكرية والحلويات تسوّس الأسنان، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.

• مراجعة طبيب الأسنان: يُنصح بمراجعة طبيب الأسنان قبل بدء شهر رمضان لإجراء فحص شامل للأسنان وتنظيفها، للتأكد من صحة الفم ومنع أي مشاكل خلال الشهر الفضيل.



فوشيا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة