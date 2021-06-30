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الأربعاء، 30-06-2021 12:28 م

إحساس صاعق قد يدل على نقص فيتامين B12 في الجسم!

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الوكيل الاخباري - يساعد فيتامين B12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

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ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين مجموعة واسعة من المشاكل، بما في ذلك "خفقان القلب".


ووصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الحالة بالقول: "قد تشعر أن قلبك ينبض بشكل غير منتظم، غالبا لبضع ثوان أو دقائق.

 

وقد تشعر أيضا بهذه الأحاسيس في حلقك أو رقبتك". وفي معظم الحالات، يكون خفقان القلب غير ضار وليس علامة على وجود مشكلة خطيرة.


ووفقا لـ Patient.info، فإن "القلب الخافق" هو عرض أقل شيوعا لنقص فيتامين B12.
ويقول الموقع الصحي إن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل:
• التعب.
• الخمول.
• الشعور بالاغماء.


وقد تتأثر الخلايا في أجزاء أخرى من الجسم إذا كنت تفتقر إلى فيتامين B12. 

 

وقد تشمل المشاكل النفسية الناتجة عن ذلك: الاكتئاب والارتباك وصعوبة في الذاكرة أو حتى الخرف.


وقد تؤثر بعض الأدوية المستخدمة في حالات أخرى على امتصاص فيتامين B12 - الأدوية مثل الميتفورمين، المستخدمة لمرض السكري.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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