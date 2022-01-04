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الثلاثاء، 04-01-2022 03:45 م

إلتهاب الحلق المزمن علامة على الأمراض الخطيرة

سرطان الحلق والصفاق من علامات التهاب الحلق المزمن


الوكيل الإخباري - التهاب الحلق هو واحد من أكثر الحالات الشائعة في عيادات الأطباء، وبحسب الإحصاءات في الولايات الأمريكية فإن أكثر من 12 مليون زيارة سنوية للطبيب كانت بسبب التهابات الحلق.

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ومع دخولنا فصل الشتاء المعروف بتدني درجات الحرارة فيه وارتفاع الرطوبة، وارتباط هذه التغيرات الجوي مع أمراض الجهاز التنفسي، فإن التهاب الحلق يصبح من الأمراض الشائعة بين الناس خلال هذا الفصل البارد، خاصة الصغار.

 

هذا ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن الهيئات الصحية التي تحدثت عن علاقة إلتهاب الحلق المزمن بعدد من الأمراض الخطيرة هي الآتية:

 

1- الصفاق:
وهو مرض يمكن أن يكون مميتاً بسبب تجمع البكتيريا والمخاط في مجرى الحلق بشكل كبير، ما يعيق جريان الهواء وصعوبة التنفس بشكل كبير. ويظهر الصفاق على شكل تورم في سقف الفم، وعلى جانب واحد من الحلق.

 

2- مرض السرطان:
بحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن أحد الخبراء، فإن التهاب الحلق المزمن قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق.
وقال أوميد مهدي زاده، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، إنه في حال كان الورم ينمو في جانب واحد من الحلق، يمكن أن يسبب الألم في هذا الجانب فقط ، مضيفاً أن الطريقة الوحيدة لتشخيص الورم أو استبعاده هي بزيارة الطبيب الذي يعمد للتحقق من وجود أورام متنامية أو أعراض أخرى. كما قد يحتاج المرء لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم حسب حجمه ونموه.

 

3- فيروس كورونا المستجد:
عانى الكثير من مرضى كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، من التهاب الحلق بجانب السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق والشم.
وأظهرت الدراسات أن التهاب الحلق هو من أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر بالنسبة للمصابين، لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين.

 

وهي من الأمراض التي تسبب العديد من الوفيات كل عام، كما يمكن أن تكون الإنفلونزا مميتة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، لذا من المهم معالجتها خلال أشهر الشتاء.

 

ومن طرق الوقاية من التهاب الحلق:
1 - المواظبة على غسل اليدين جيداً.
2 - الجلوس بعيدًا عن الأشخاص المصابين.
3 - شرب الكثير من السوائل.
4 - تناول الطعام الصحي.

 

 

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