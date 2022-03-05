إليكِ أسس خسارة الوزن بسهولة

الوكيل الإخباري- نسعى في كثير من الأحيان إلى تخفيض الوزن أو تنحيف مناطق معينة في الجسم، لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالأمراض، ومنها ما له علاقة بحضور مناسبات معينة، وأيضاً من أجل المحافظة على الرشاقة واللياقة والجسد المتناسق الصحي.



وغالباً ما تواجه مساعي خسارة الوزن صعوبات جمّة، كعدم الشبع أو الحرمان من مأكولات شهية، وحتى عدم الوصول إلى نتائج، لذا نقدّم لك نصائح ستفيدك بالتأكيد في هذا الإطار:

اضافة اعلان



- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- عدم الإفراط في الوجبات السريعة.

- الحرص على البروتين في وجبة الفطور.

- اعتماد بدائل صحية كالفواكه عوضاً عن الوجبات الخفيفة والحلويات.

- دعم البكتيريا المفيدة من خلال الخضروات ومأكولات تحتوي على الألياف.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





